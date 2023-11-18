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مزاد الصقور والشغف المفقود

11/18/2023 11:14:31 PM
(MENAFN- Al Watan) عندما تحافظ على موروثك وفي الوقت نفسه تواكب الحاضر ولا تطمس شغفاً عاش فيه آباؤنا وأجدادنا، يعني أن نواكب العالم، حيث نستضيف كأس العالم ونهتم بالإبل والصقور وغيرها.
أتابع منذ فترة نادي الصقور السعودي الذي يواصل تميزه وجهوده الكبيرة في المحافظة على موروث الآباء والأجداد، الذي يمثل فخراً لمملكتنا الحبيبة.
نادي الصقور السعودي ومنذ تأسيسه في 2017 بأمر ملكي وبإشراف مباشر من عرّاب رؤية 2030 صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يفاجئنا في كل موسم بإنجازات جديدة وفعاليات مميزة متجددة، تصب جميعها في الهدف الذي قام عليه النادي، وهو المحافظة على التراث التاريخي والتقاليد المرتبطة بثقافة الصيد بالصقور، ولعب أدوار تتعلق بالتوعية والتدريب والبحوث وبرامج العمل لحماية الصقور وازدهار هواية الصيد بها، لتبقى إرثاً يُتوارث في المملكة جيلاً بعد جيل.
قبل أكثر من شهر، انطلق مزاد نادي الصقور، ولهذه الفعالية طعم خاص، فهي ومن خلال النسخ الثلاث الماضية نجحت بشكل كبير في إعادة العشرات بل الآلاف لهذا الإرث، بعد أن هجروها في أيام مضت بسبب عدم وجود الشغف، وفقدانه قبل تأسيس النادي.
أكثر ما يميز المزاد أنه يضم أكبر كم من الفئات المهتمة بهذا الإرث، يجمع الطواريح والمُلاك والصقارين من جميع أنحاء المملكة والخليج، كما نجح خلال الفترة الأخيرة في استقطاب العديد من رجال الأعمال الشغوفين بهذه الهواية وعالم الصقور الممتع.
نادي الصقور السعودي نجح في إعادة هذا الشغف بدرجة امتياز من خلال الحوافز العديدة التي يقدمها للطواريح والمتمثلة في استقبال فرق النادي لمالك الصقر (الطاروح) في كل منطقة، كما يتكفَّل النادي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور إلى مقر المزاد.
ولعل الإستراتيجية المميزة التي انتهجها النادي كانت أحد أسباب نجاح مزاده للطرح المحلي، وتقوم هذه الإستراتيجية على الشفافية المطلقة من خلال عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبثُّ على القنوات التلفزيونية الناقلة وعبر البث المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.
شكراً لنادي الصقور السعودي على جهوده الكبيرة في المحافظة على هذا الإرث الذي نفخر به جميعاً، ومزيداً من التقدم.

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