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فاصل وعلينا أن نواصل

11/18/2023 11:14:31 PM
(MENAFN- Al Watan) شخصياً لا أمل من الحديث عن الاختلافات بين الناس، ووجوب تعزيز العيش المشترك بينهم، وما ذاك إلا بسبب عدم الوصول إلى القضاء التام على سوء الظن، والإقصاءات، والتصنيفات، والتجاوزات، والانتهاكات، والتقديسات، وخصوصاً تلك التي تكون من وراء جدر، التي يتبناها المستترون خلفها، وبعضهم من أهل القيمة والقامة؛ وأحياناً أشعر أن قيم العيش المشترك بعيدة التحقق، وفي مهب العواصف والريح، وأحياناً أراها تتدهور للأسفل، ولعل هذه النظرات غير المتفائلة سببها تقاعس وخوف أهل العلم وأصحاب الفكر من الحديث بصراحة عن الحالة المعاشة، وظنهم أن الكلام في ذلك يعني عند غيرهم المصادمة للواقع..
إن ما يخفف ما ذكرته سابقاً، قناعتي بأن مواصلة الدعوات للفهم الحقيقي للاختلافات، وللفروق والفوارق بين الأصول والفروع، وبين الثوابت والمتغيرات سينتج خيراً كثيراً، ولو بعد حين؛ ومن هنا دعوت وأدعو مع من دعا ويدعو إلى عدم حصر الحياة في قوالب خاصة لا يعرف من نقاط المشتركات إلا مجرد سردها، أما الفسح لها، أو تطبيقها فلا وألف لا، وعلى الكل ومن كل الأطياف مسؤولية مواصلة التأسيس للعيش المشترك، والحقيقي منه، وليس الخيالي، وهو ما يعني عدم استثناء أحد من البنية المجتمعية العامة، ومكافحة كل الدسائس، والمكائد كافة، وتعزيز كل ما يؤكد الاندماج في المجتمع، دون تمييز فريق على فريق، أو مدح أو ذم أي فرقة، والحرص تمام الحرص على وحدة الناس، والتعاون من أجل مكافحة الظلم، والتآزر ضد الفاسدين، والتعاضد من أجل اعتراف الناس ببعضها، والتعاهد على عدم المساس باستقلالية تصرفات الناس وحرية معتقداتهم، بخاصة وأن عدم ذلك يناقض كرامة الفرد، ويناهض قيم المجتمعات الفاضلة.
العيش المشترك المنشود داخل الوطن الواحد وخارجه أمر ينبغي أن يتجاوز التنظير إلى ما بعده، وأعني هنا البحث عن قواعده التي تكفل التمتع بالانتفاع العام، والظفر بالحريات الواحدة، والاستقلال الفكري المشترك، وكل هذا قطعاً لن يصب إلا في مصلحة الأوطان والإنسانية والحياة بأسرها؛ ومن أجل هذه القواعد الحرص على الإبقاء على الاختلافات والتنوع والتعدد، وعدم محاولة أن يكون الأفراد، أو أن تكون المجتمعات نسخة طبق الأصل من بعضها البعض؛ في الأفكار والمعتقدات والمسالك والتوجهات، وهو ما يكفل العيش المشترك الحقيقي، ويؤكد تعزيز مبدأ المواطنة، الذي يضمنه إقرار الكل ودون استثناء بالتعدد داخل المجتمعات، والفهم بأن المجتمعات المتكاملة فكرياً وروحياً، والمواطنة، والعيش المشترك، والرخاء، والازدهار، والتقدم وغير ذلك، لا يستلزم وحدة الفكر، ولا وحدة العقيدة، ولا وحدة العناصر، ولا بد من الاقتناع بأن المجتمعات التي تريد انسجام أفرادها مع بعضهم هي تلك التي لا تفرض عليهم الإذعان لرأي واحد، إنما تشجعهم وبالاحتواء على الاندماج، ومن دون إكراه أو ظلم أو حواجز وهمية {ما أنزل الله بها من سلطان}.

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