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الشريك الأدبي المبادرة النوعية

11/18/2023 11:14:31 PM
(MENAFN- Al Watan) لا أبالغ إذا قلت إنني أعتبر مبادرة ((الشريك الأدبي)) من أفضل المبادرات الثقافية التي مرت على الوسط الثقافي في السعودية بل على مجتمعنا بشكل عام.
صدرت هذه المبادرة عن ((هيئة الأدب والنشر والترجمة))، وتتلخص في تمكين المقاهي من المنافسة على تنظيم الملتقيات الثقافية تحت رعاية مباشرة من شركاء الهيئة.
ولا غرابة في إقبال المثقفين والشعراء على المشاركة في فعاليات الشريك الأدبي بل وتزايدهم موسماً بعد آخر.
من أهم مميزات المبادرة في رأيي أنها أحدثت حراكاً انتزع الثقافة من كونها فعلاً نخبوياً وحولها إلى مادة قابلة للتداول بين فئات المجتمع كافة وخارج الأطر الأكاديمية.
كما نجحت في تحويل الثقافة إلى مادة ممتعة تقدم للعائلات وتوفر مساحة لإثراء الحياة وتأسيس ذاكرة مشتركة للوقت والمكان.
في فعاليات الشريك الأدبي يمكنك ملامسة الشارع السعودي عن كثب، فترى التفاعل الثقافي بين الجنسين وكذلك بين الفئات العمرية والأشخاص متفاوتي الثقافات والاهتمامات، وأيضاً بين السعوديين والمقيمين من كل الجنسيات، فكأنما أتاحت مبادرة الشريك الأدبي للناس الفرصة لاختبار جدلية (الاختلاف) عن قرب وعلى أرض الواقع.
من جهة أخرى كشفت هذه المبادرة الذكية عن مزاج المجتمع واتجاهاته الثقافية والأدبية المتنوعة، وقدمت فرصة مواتية للشباب لإثراء قراءاتهم ولأصحاب المواهب الشعرية والسردية والخطابية للتعبير عن أنفسهم، كما ملأت بشكل أنيق جداً تلك الفراغات الفكرية التي نشأت كجزء من العولمة وتحولات العصر.
المقهى في رأيي التقاطة عبقرية، فالمقاهي كانت عبر التاريخ مكاناً مهماً لاجتماع المثقفين وتكريس الثقافة وترسيخ الاتجاهات الاجتماعية وتطبيع السلوكيات الحضارية وبناء مجتمع تفاعلي قابل للتطور ومحب للعطاء، وهذا ما لمسته بشدة من خلال تجربتي الشخصية مع مبادرة الشريك الأدبي.
ختاماً، بعد نجاح الشريك الأدبي، أرجو أن تحذو بقية الهيئات الثقافية حذو هيئة الأدب والنشر والترجمة، وتقدم للمجتمع مبادرات نوعية تتدفق من خلالها الموسيقى والمسرح والفنون في أمسيات المقاهي والفنادق والحدائق والمجمعات والمراكز الثقافية وكل الأماكن المتقاطعة بطبيعتها مع أنسنة الحياة. ذلك أن مجتمعنا بحاجة حقيقية لمثل هذه الفعاليات فما زال الانفتاح الثقافي لدينا في بداياته وحاضنات الأفكار والمواهب في أول مشوارها وأتوقع أننا سنرى مزيداً من الأفكار الخلاقة التي من شأنها العناية بثقافة المجتمع وتطلعات أفراده.

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