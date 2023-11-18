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خبث الإخوان في بيان أم عدنان

11/18/2023 11:14:30 PM
(MENAFN- Al Watan) لا تزال الأدوات ((الإخوانجية)) من فنادقها الفخمة في إسطنبول وغيرها، مستمرة بالعمل على توظيف أحداث ((غزة)) وربطها بالإسلام، عبر مسارين: الأول: تضليل العربي والمسلم بأن حربهم مقدسة ودينية وشرعية، وليست حرب مصالح تخدم فيه أجندات معينة، ومحاور معينة. والثاني: ضرب عملية فك الارتباط بين الإرهاب والإسلام، لمزيد من الفوضى ولخبطة الأوراق، والحقيقة في كل ذلك، التي يجب ألا تغيب عنا، أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لن تقف حتى تقوم دولة الخلافة الإخوانية من المحيط إلى المحيط، قبل أن تدخل في حرب كونية مع الآخر المختلف دينيًا، تمهيدًا للملحمة الكبرى، قبل الوصول إلى ((أستاذية العالم))، ومهما بدا ذلك الهدف ساذجًا، أو يستحيل تحقيقه، فإن للجماعة الإرهابية رأيًا مختلفًا، حيث تعتمد على الخطوات متناهية الصغر، في مدد زمنية طويلة، ولو كان بربع خطوة كل عشر سنوات؛ لتحقيق الهدف.
ومن آخر تقليعات الجماعة الإرهابية، ((بيان نداء الأقصى وغزة))، الصادر عن ((هيئة علماء فلسطين في الخارج))، والتي غيرت اسمها إلى ((هيئة علماء فلسطين))؛ للإيحاء بوجودها في داخل الأراضي المحتلة.
وهذه الهيئة التي مقرها إسطنبول، تأسست عام 2009، على يد عبدالغني بن أحمد التميمي، وآخرون، وتضم في عضويتها ما يقارب 300 شخص، وهي عبارة عن فرع غير معلن من ((الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين))، الذي أسسه يوسف القرضاوي في 2004.
ويرأس ((الهيئة)) للدورة الحالية، نواف هايل التكروري، ونائبه عبدالجبار أحمد سعيد، ويضم المكتب التنفيذي للهيئة ضمن مسؤوليه، فاطمة عبدالله عزام، عضو مجلس أمناء ((الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين))، التي كانت أستاذًا مساعدًا في جامعة القصيم لثماني سنوات، وعضوا سابقا في الجمعية السعودية للفكر المعاصر، وجميع أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة، هم أعضاء في اتحاد القرضاوي.
صدر بيان ((الهيئة)) المشار إليه، في 13 نوفمبر 2023، الذي تقوم فحواه، وكل معانيه على تأجيج المشاعر، وإلهاب القلوب، والتخوين غير المباشر، في مثل هذا الظرف الدقيق، لترسيخ وشرعنة الإرهاب في النفوس، وإعلاء دول وأشخاص على حساب دول أخرى، أمام الشارع العربي والمسلم، ومن أهم ما جاء في البيان:
‏ أولًا: تأييد المقاومة وموالاتها، وحينما نرى الدعاية الحمساوية/الإخوانية، ومن خلفها الدعاية الإيرانية، التي تخلت عن القضية من اليوم الأول، وقالت بصراحة إن على ((الفلسطينيين)) مواجهة الأمر وحدهم، نرى أن ثمة تعريضا من قيادات ما يسمى المقاومة، وتصريح من الأتباع، أن من يقوم الآن بأمر القضية، ومحاولة معالجة الوضع القائم، هم موالون للكيان الإسرائيلي المحتل، ولذلك يصر البيان ويؤكد على أن المقاومة -أي حماس والجهاد وحزب الله: ((هي منا ‏ونحن منهم، نوالي من والاهم ونعادي من عاداهم، وأن كل من والى اليهود والنصارى ‏وظاهرهم على الفلسطينيين والمسلمين؛ فهو منهم)).
ثانيًا: أن صد العدوان على غزة، متعين شرعًا على كل قادر من المسلمين، إلى حين إنهاء هذا ‏العدوان إلى غير رجعة، بمعنى أن الجهاد فرض عين على كل القادرين من المسلمين في العالم، في سبيل تحقيق مراد الجماعة الإخوانية، وهذا الجهاد لا يراد أن يكون بالسلاح، بل يكفي فيه المال، وربما هو المطلوب في هذه المرحلة، لإنماء استثمار الجماعة.
ثالثًا: يقول البيان: العدوان على غزة وفلسطين يستوجب عل كل من هم بالداخل الفلسطيني دفع العدو وقتاله، وإنهم ‏إذا عجزوا عن رده وصده؛ فإنه يتعين الجهاد بحسب المستطاع على دول الطوق التي تلي ‏فلسطين، ومن تولى عن القتال في داخل فلسطين وعن الجهاد في دول الطوق، وتركه فارًا من ‏واجبه المتعلق به، فهو في حكم الفار من الزحف.
رابعًا: ركز البيان على أنه يتعين شرعًا على دول الطوق أن تفتح عاجلًا المعابر للإغاثة اللازمة وتطويق الكارثة الإنسانية ‏الضخمة والحيلولة دون الإبادة الجماعية لشعب غزة كلها، وأنه لا يجوز بأي وجه أو شكل أو ‏سبب غلق المعابر وبخاصة معبر رفح الذي يعد شريان الحياة الضرورية، وأن الاستمرار في ‏الغلق خيانة لله ورسوله، وفي هذا إشارة إلى أن دول الطوق العربية تخون غزة، كأن مصر والأردن هي من أغلقت المعابر.
خامسًا: عد البيان أن مقاطعة العدو مقاطعة شاملة سياسيًا وسياحيًا وأكاديميًا ورياضيًا ‏واقتصاديًا، وكذلك مقاطعة كل الشركات والمصانع ومن يدعمه من الحكومات والهيئات ‏والشخصيات، هي من قبيل النفير العام والجهاد الاقتصادي والرياضي ‏والأكاديمي، واعتبار التعامل مع العدو ومن يتعاونون معه ويدعمونه حرامًا مغلظًا.
سادسًا: كل اتفاقيات ((السلام والتطبيع)) التي عقدت مع الكيان المحتل الحربي قبل هذا العدوان باطلة شرعاً ولا اعتبار لها، وهي في حكم العدم.
سابعًا: الدعوة للنفير العام، والتهديد والتلميح بإمكانية توسيع‏ رقعة المعركة في المنطقة والعالم.
أما الموقعون على البيان، فهم صنفان، الأول: هيئات وروابط ومؤسسات، كلها إخوانية، وكلها هاجمت بيان هيئة كبار العلماء‏ في السعودية في نوفمبر 2020، والقاضي بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام.
أما الصنف الثاني: فهم ((السادة العلماء)) -زعموا- وهم خلق تجاوزوا (183) فردًا، كلهم ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بطريقة أو بأخرى، والطريف أن الرقم (67) من تعداد الموقعين، حمل توقيعًا مبهمًا، باسم: (أ. أم عدنان‏)، فحق لي أن أسميه ((بيان أم عدنان))، الذي فضح خبث الإخوان للتربح المادي والمعنوي، عبر جراح غزة وأهلها.

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