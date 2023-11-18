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الصحة تشدد على التأمين الإلزامي لمنسوبيها

11/18/2023 11:14:30 PM
(MENAFN- Al Watan) طالبت وزارة الصحة كل المديريات والتجمعات الصحية في المناطق بضرورة التأكيد على منسوبيها من المُلزمين بالتأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية بالحصول على التأمين الإلزامي لأصحاب التخصصات التي حددها التأمين، وفقا لخطة التدرج في نفاذ تطبيق التأمين.
ممارسون صحيون
يشمل التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء الطبية للممارسين الصحيين تخصصات: التمريض، والصيدلية، والتخدير، والقبالة، والمختبرات، والأشعة التشخيصية، والإسعاف والخدمات الطبية الطارئة، والعلاج الطبيعي، والنطق والتخاطب، والعلاج النفسي، والتغذية، وتروية القلب، والسمعيات، وتجبير العظام، وسحب الدم، والبصريات، وفني غرف العمليات.
وأكدت الوزارة، في وقت سابق، على كل مديريات المناطق والتجمعات الصحية بعدم تمكين الممارس الصحي من الفئات المذكورة من مواصلة مهنته الصحية في حال عدم تقديمه التغطية التأمينية الإلزامية ضد الأخطاء المهنية الطبية بدءا من التاريخ الذي سبق تحديده.
قيمة التعويضات
دخل التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية للممارسين الصحيين حيّز التنفيذ بدءا من اليوم الأول لشهر شوال الماضي، الذي يهدف إلى توفير الحماية لممارسي المهن الطبية من المخاطر المرتبطة بعملهم، والمسؤولية تجاه الغير التي قد تنتج بفعل خطأ أو إهمال أو إغفال اُرتكب خلال مزاولة العمل، حيث يغطى ((التأمين)) قيمة التعويضات التي تحكم بها المحاكم أو الهيئات الشرعية للحق الخاص على المؤمن له الذي تسبب في ضرر صحي للمريض، والناتج عن الخطأ أو الإهمال في أثناء ممارسة مهنته، وبحدود قصوى تتراوح ما بين 100.000 ريال و500.000 ريال، سواء للمطالبة الواحدة أو لإجمالي المطالبات خلال مدة الوثيقة.
تخصصات يشملها التأمين الإلزامي
- التمريض
- الصيدلية
- التخدير
- القبالة
- المختبرات
- الأشعة التشخيصية
- الإسعاف والخدمات الطبية الطارئة
- العلاج الطبيعي
- النطق والتخاطب
- العلاج النفسي
- التغذية
- تروية القلب
- السمعيات
- تجبير العظام
- سحب الدم
- البصريات
- فني غرف العمليات

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