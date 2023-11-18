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220 بلاغا للأخطاء الدوائية

11/18/2023 11:14:30 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبلت هيئة الغذاء والدواء العام الماضي، 220 بلاغ أخطاء دوائية، و176.158 ألف عرض جانبي، ورصدت 976 منتجا تجميليا مخالفا مدرجا في النظام، في وقت بلغ إجمالي بلاغات الجودة الواردة 771 بلاغا، وإجمالي العينات الواردة 289 عينة واردة.
89% دعاوى
كشف تقرير هيئة الغذاء والدواء للعام الماضي، تسجيل 112 دعوى مرفوعة، منها 100 دعوى مرفوعة أمام المحاكم الإدارية بـ89%، و11 قضية مرفوعة أمام المحاكم العمالية بـ10%، ودعوى وحيدة مرفوعة أمام المحاكم الجزائية بـ1%، وبلغت الأحكام النهائية لمصلحة الهيئة 45 حكما بـ54%، و7 أحكام ضد الهيئة بـ8%، وبلغ إجمالي القضايا المحالة إلى النيابة العامة 10 قضايا، وإجمالي قيمة التعويضات التي ادعى بها المدعون في القضايا المرفوعة، وصدرت بها أحكام لصالحها 161.501.338 مليون ريال.
تحليل المنتجات
فاق تحليل منتجات التجميل بعد التسويق، تحليل بلاغات الأعراض الجانبية لمنتجات التجميل، حيث بلغ تحليل المنتجات بعد التسويق 255 منتجا، مقابل 203 منتجات في بلاغات الأعراض الجانبية، إلى جانب اعتماد 202 وسيلة خفض المخاطر للمستحدثات الصيدلانية، ومراجعة أكثر من 1588 اسما تجاريا، و1167 غلافا داخليا وخارجيا، وتلقي 13.452 ألفا لخفض المخاطر للمستحضرات الصيدلانية للممارس الصحي، وإصدار 34 أمر سحب، بناء على خلل جودة مؤكد، وعقد 37 اجتماعا للجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها، والتحقق من كفاءة شركات المطابقة من 533 منتجا.
بلاغات ودعاوى
220 بلاغا الأخطاء الدوائية
176 ألفا بلاغات عرض جانبي
976 منتجا تجميليا مخالفا
771 بلاغا لجودة الواردة
289 عينات واردة
112 دعاوى مرفوعة
%54 أحكام نهائية للهيئة
225 منتجات التجميل المحللة
203 منتجات بلاغات الأعراض الجانبية المحللة
202 وسيلة خفض المخاطر للمستحدثات الصيدلانية
34 أمر سحب خلل جودة مؤكد
161 مليونا تعويضات الهيئة

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