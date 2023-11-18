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5 شروط لرفع قضايا الإخلاء بمحاكم التنفيذ

11/18/2023 11:14:30 PM
(MENAFN- Al Watan) حدد المستشار القانوني المحامي عاصم حسين، نحو 5 شروط لرفع أمر الإخلاء على المسـتأجر عن طريق ناجز لدى محكمة التنفيذ، ومن هذه الشروط عدم التزام المستأجر ببنود العقد، و إذا حصل تأخير من المستأجر في الدفع ومرت المدة المتفق عليها بالعقد ولم تتم الاستجابة لطلب المؤجر، ومر على وقت دفع الإيجار 15 يوما، يحق للمؤجر رفع دعوى قضائية، وفي حالة اكتشف أن المستأجر يستعمل السكن لأنشطة مخالفة يطلب صاحب العقار إخلاء الموقع أو رفع قضية طلب إخلاء، أيضا حينما يكتشف أصحاب العقار بأن المستأجر قام بأخذ العقار المؤجر بطريقة الرشوة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أيضا يرفع المؤجر قضية طلب إخلاء إذا حصل ضرر له من المستأجر، كذلك يطلب إخلاء العقار في حال أصبح ملكا للدولة ولم يعد تابعا للمؤجر.
قضايا الإخلاء والقرارات 2023
29.731 طلب تنفيذ
الرياض
10944 طلبا
20691 قرارا
مكة المكرمة:
9234
16908 قرارا
الشرقية:
4628
9721 قرارا
المدينة المنورة
1487
2956 قرارا
عسير
7641
1538 قرارا
جازان
605
1495 قرارا
القصيم
618
995 قرارا
تبوك
480
988 قرارا
حائل
335
388 قرارا
الحدود الشمالية
150
295 قرارا
الجوف
215
578 قرارا
نجران
194 طلبا
406 قرارا
الباحة
77
140 قرارا

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