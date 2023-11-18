مُبعد المان يونايتد يعوض نيمار

(MENAFN
- Al Watan) بيّنت مصادر أن الهلال عثر على بديل نجمه البرازيلي المصاب نيمار دا سيلفا الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، وخضع لعملية جراحية سيغيب على أثرها حتى نهاية الموسم، وذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث إن إدارة الزعيم تسعى للتعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي جادون سانشو، لتعويض غياب نيمار.
تدريبات انفرادية
منذ سبتمبر الماضي، ظل سانشو يتدرب بمفرده، بعد استبعاده من مباراة آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب دخوله في اشتباك لفظي مع المدرب إريك تين هاج، ورفضه الاعتذار حتى الآن.
ومنعت إدارة المان يونايتد سانشو من خوض التدريبات مع الفريق الأول أو حتى استخدام مرافق النادي الإنجليزي، بما في ذلك المكان المخصص للطعام.
أهم الخيارات
أشارت المصادر إلى أن اللاعب الإنجليزي سيكون أحد الخيارات المهمة للإدارة الهلالية والمدرب البرتغالي جورجي جيسوس، ولا سيما أن المان يونايتد واللاعب يمران بفترة اللا ود، مما سيسهل المفاوضات التي ستبدأ قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في حال استقر صناع القرار الهلالي والمدرب البرتغالي على استقدام اللاعب الإنجليزي.
دفعة قوية
ميدانيا، تلقى جيسوس دفعة قوية، بعد تأكد أن لاعب الوسط الصربي سيرجي سافيتش سيعود للمشاركة مع الهلال في مواجهة الحزم المقررة السبت المقبل، ضمن الجولة الـ14 لدوري روشن.
وعاني اللاعب الدولي الصربي التواءً في الركبة، تعرض له في المباراة أمام الفتح ضمن المرحلة الـ12 من الدوري السعودي. وأشارت المصادر إلى أن سافيتش سيجري اختبارات روتينية على موضع إصابته في الركبة قبل استئناف نشاطه، والمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.
وقد تأكدت مشاركته في ((ديربي الرياض)) المرتقب أمام النصر في الأول من ديسمبر المقبل على ملعب إستاد الملك فهد الدولي، لحساب الجولة الـ15 للدوري.
- جادون سانشو ضمن الأسماء المطروحة لتعويض نيمار
- اللاعب الإنجليزي يخضع لتدريبات انفرادية منذ سبتمبر
- اللاعب استبعد بعد خلافه مع مدرب فريقه، ورفضه الاعتذار
- سافيتش يخض لاختبارات قبل دخول المران الجماعي
- اللاعب سيكون جاهزا قبل الديربي، وفي الانتظار أمام الحزم
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