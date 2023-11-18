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مُبعد المان يونايتد يعوض نيمار

11/18/2023 11:14:30 PM
(MENAFN- Al Watan) بيّنت مصادر أن الهلال عثر على بديل نجمه البرازيلي المصاب نيمار دا سيلفا الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، وخضع لعملية جراحية سيغيب على أثرها حتى نهاية الموسم، وذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث إن إدارة الزعيم تسعى للتعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي جادون سانشو، لتعويض غياب نيمار.
تدريبات انفرادية
منذ سبتمبر الماضي، ظل سانشو يتدرب بمفرده، بعد استبعاده من مباراة آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب دخوله في اشتباك لفظي مع المدرب إريك تين هاج، ورفضه الاعتذار حتى الآن.
ومنعت إدارة المان يونايتد سانشو من خوض التدريبات مع الفريق الأول أو حتى استخدام مرافق النادي الإنجليزي، بما في ذلك المكان المخصص للطعام.
أهم الخيارات
أشارت المصادر إلى أن اللاعب الإنجليزي سيكون أحد الخيارات المهمة للإدارة الهلالية والمدرب البرتغالي جورجي جيسوس، ولا سيما أن المان يونايتد واللاعب يمران بفترة اللا ود، مما سيسهل المفاوضات التي ستبدأ قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في حال استقر صناع القرار الهلالي والمدرب البرتغالي على استقدام اللاعب الإنجليزي.
دفعة قوية
ميدانيا، تلقى جيسوس دفعة قوية، بعد تأكد أن لاعب الوسط الصربي سيرجي سافيتش سيعود للمشاركة مع الهلال في مواجهة الحزم المقررة السبت المقبل، ضمن الجولة الـ14 لدوري روشن.
وعاني اللاعب الدولي الصربي التواءً في الركبة، تعرض له في المباراة أمام الفتح ضمن المرحلة الـ12 من الدوري السعودي. وأشارت المصادر إلى أن سافيتش سيجري اختبارات روتينية على موضع إصابته في الركبة قبل استئناف نشاطه، والمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.
وقد تأكدت مشاركته في ((ديربي الرياض)) المرتقب أمام النصر في الأول من ديسمبر المقبل على ملعب إستاد الملك فهد الدولي، لحساب الجولة الـ15 للدوري.
- جادون سانشو ضمن الأسماء المطروحة لتعويض نيمار
- اللاعب الإنجليزي يخضع لتدريبات انفرادية منذ سبتمبر
- اللاعب استبعد بعد خلافه مع مدرب فريقه، ورفضه الاعتذار
- سافيتش يخض لاختبارات قبل دخول المران الجماعي
- اللاعب سيكون جاهزا قبل الديربي، وفي الانتظار أمام الحزم

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