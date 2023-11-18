65 تسديدة أنقذت حراس روشن

(MENAFN
- Al Watan) وقف القائم والعارضة ضد تسجيل الأهداف، وبددت معها فرحة اللاعبين التي لم تكتمل بإحراز الأهداف، حيث أنقذت حراس المرمى من أهداف محققة كادت تلج الشباك، لولا الحظ الذي ابتسم للحراس، في وقت بلغ عدد التسديدات التي تصدى لها القائم والعارضة 65 تسديدة في 13 جولة سابقة، كان النصيب الأكبر منها للنصر بـ14 %.
معادلة
سجلت تصديات القائم والعارضة لتسديدات وكرات لاعبي الأندية معادلة عكسية، والتي ابتسمت لعدد من الأندية التي لم تغير في نتائجها، وكشرت في وجه أندية أخرى، ونتج رصد أجرته ((الوطن))، عن 65 تسديدة تصدت لها العارضة والقائم، ولعبت لمصلحة الحراس، حيث شهدت 30 تسديدة مصدودة في عدم استفادة الأندية منها، وانتهت بالتعادل والخسارة بـ46 %، بينما لم تغير 35 تسديدة من نتائج الأندية الأخرى، والتي لم تؤثر في تحقيق الانتصارات بـ54 %.
زعامة
تزعم العالمي أكثر أندية روشن في التسديدات التي تصدى لها القائم والعارضة، واستحوذ على النصيب الأكبر منها من خلال 9 تسديدات بـ14 %، وحل الفيحاء والرائد ثانيا، بإجمالي 7 تسديدات لكل منهما بـ11 %، والهلال والتعاون ثالثا، بإجمالي 5 تسديدات لكل منهما بـ8 %، والاتحاد والشباب وضمك والرياض والوحدة رابعا، بإجمالي 4 تسديدات لكل منهما بـ6 %، والفتح والطائي خامسا، بإجمالي 3 تسديدات لكل منهما بـ5 %، والأهلي والاتفاق سادسا، بتسديدتين لكل منهما بـ3 %، وأبها والخليج سابعا، بتسديدة وحيدة لكل منهما بـ2 %، وغاب الحزم والأخدود عن التسديدات بالقائم والعارضة، وحصدا (صفر) تسديدات.
صدارة
وقفت العارضة والقائم ضد 13 ناديا، انتهت مبارياتهم التنافسية بالتعثر إما بالخسارة أو التعادل، وتصدر الفيحاء والرائد أكثر الأندية تضررا، من تصديات القائم والعارضة للتسديدات بـ6 تسديدات سلبية من أصل 7 بـ86 %، والتعاون ثانيا بـ4 تسديدات سلبية من أصل 5 بـ80 %، والرياض ثالثا بـ4 تسديدات سلبية من أصل 4 بـ100 %، والشباب وضمك رابعا بـ3 تسديدات سلبية من أصل 4 بـ75 %، والطائي خامسا بـ3 تسديدات سلبية من أصل 3 بـ100 %، والأهلي والاتفاق سادسا بتسديدتين سلبيتين من أصل تسديدتين بـ100 %، والنصر سابعا بـ3 تسديدات سلبية من أصل 9 بـ33 %، والفتح ثامنا بتسديدة سلبية من أصل 3 بـ33، والاتحاد والوحدة تاسعا، بتسديدة وحيدة سلبية لكل منهما من أصل 4 بـ25 %.
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