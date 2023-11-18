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65 تسديدة أنقذت حراس روشن

11/18/2023 11:14:30 PM
(MENAFN- Al Watan) وقف القائم والعارضة ضد تسجيل الأهداف، وبددت معها فرحة اللاعبين التي لم تكتمل بإحراز الأهداف، حيث أنقذت حراس المرمى من أهداف محققة كادت تلج الشباك، لولا الحظ الذي ابتسم للحراس، في وقت بلغ عدد التسديدات التي تصدى لها القائم والعارضة 65 تسديدة في 13 جولة سابقة، كان النصيب الأكبر منها للنصر بـ14 %.
معادلة
سجلت تصديات القائم والعارضة لتسديدات وكرات لاعبي الأندية معادلة عكسية، والتي ابتسمت لعدد من الأندية التي لم تغير في نتائجها، وكشرت في وجه أندية أخرى، ونتج رصد أجرته ((الوطن))، عن 65 تسديدة تصدت لها العارضة والقائم، ولعبت لمصلحة الحراس، حيث شهدت 30 تسديدة مصدودة في عدم استفادة الأندية منها، وانتهت بالتعادل والخسارة بـ46 %، بينما لم تغير 35 تسديدة من نتائج الأندية الأخرى، والتي لم تؤثر في تحقيق الانتصارات بـ54 %.

زعامة
تزعم العالمي أكثر أندية روشن في التسديدات التي تصدى لها القائم والعارضة، واستحوذ على النصيب الأكبر منها من خلال 9 تسديدات بـ14 %، وحل الفيحاء والرائد ثانيا، بإجمالي 7 تسديدات لكل منهما بـ11 %، والهلال والتعاون ثالثا، بإجمالي 5 تسديدات لكل منهما بـ8 %، والاتحاد والشباب وضمك والرياض والوحدة رابعا، بإجمالي 4 تسديدات لكل منهما بـ6 %، والفتح والطائي خامسا، بإجمالي 3 تسديدات لكل منهما بـ5 %، والأهلي والاتفاق سادسا، بتسديدتين لكل منهما بـ3 %، وأبها والخليج سابعا، بتسديدة وحيدة لكل منهما بـ2 %، وغاب الحزم والأخدود عن التسديدات بالقائم والعارضة، وحصدا (صفر) تسديدات.
صدارة
وقفت العارضة والقائم ضد 13 ناديا، انتهت مبارياتهم التنافسية بالتعثر إما بالخسارة أو التعادل، وتصدر الفيحاء والرائد أكثر الأندية تضررا، من تصديات القائم والعارضة للتسديدات بـ6 تسديدات سلبية من أصل 7 بـ86 %، والتعاون ثانيا بـ4 تسديدات سلبية من أصل 5 بـ80 %، والرياض ثالثا بـ4 تسديدات سلبية من أصل 4 بـ100 %، والشباب وضمك رابعا بـ3 تسديدات سلبية من أصل 4 بـ75 %، والطائي خامسا بـ3 تسديدات سلبية من أصل 3 بـ100 %، والأهلي والاتفاق سادسا بتسديدتين سلبيتين من أصل تسديدتين بـ100 %، والنصر سابعا بـ3 تسديدات سلبية من أصل 9 بـ33 %، والفتح ثامنا بتسديدة سلبية من أصل 3 بـ33، والاتحاد والوحدة تاسعا، بتسديدة وحيدة سلبية لكل منهما من أصل 4 بـ25 %.

MENAFN18112023000089011017ID1107451136

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