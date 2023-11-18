إجازة الأهلي تثير الاستغراب

إجازة الأهلي تثير الاستغراب
التاريخ
11/18/2023 11:14:30 PM
(MENAFN
- Al Watan) انتقد الأهلاويون قرار مدرب قلعة الكؤوس، الألماني ماتياس يايسله، منح لاعبيه راحة 4 أيام، كون الراحة جاءت في توقيت غير مناسب كليًا خلال فترة التوقف الحالية، وكان المفترض أن تكون الراحة خلال بداية فترة التوقف، لا في منتصفها، خصوصًا وأن الفريق يستعد لمواجهة مهمة في الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين، ستكون أمام ند قوي هو الشباب، السبت المقبل، يجب التحضير لها بشكل جيد، خصوصًا بعد تعثر الفريق بالتعادل مع ضمك في الجولة السابقة.
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