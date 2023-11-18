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إجازة الأهلي تثير الاستغراب

11/18/2023 11:14:30 PM
(MENAFN- Al Watan) انتقد الأهلاويون قرار مدرب قلعة الكؤوس، الألماني ماتياس يايسله، منح لاعبيه راحة 4 أيام، كون الراحة جاءت في توقيت غير مناسب كليًا خلال فترة التوقف الحالية، وكان المفترض أن تكون الراحة خلال بداية فترة التوقف، لا في منتصفها، خصوصًا وأن الفريق يستعد لمواجهة مهمة في الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين، ستكون أمام ند قوي هو الشباب، السبت المقبل، يجب التحضير لها بشكل جيد، خصوصًا بعد تعثر الفريق بالتعادل مع ضمك في الجولة السابقة.

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