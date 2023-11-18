الليث يستعد للقمة بتدريبات منوعة
التاريخ
11/18/2023 11:14:30 PM
(MENAFN
- Al Watan) واصل الشباب تحضيراته لمواجهة الأهلي السبت المقبل، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي، ونوع مدربه الهولندي مارسيل كايزر التدريبات بين اللياقية باستخدام الكرة، والفنية بتطبيق عدد من الجمل التكتيكة.
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