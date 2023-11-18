البكيرية تجهز الرائد للطائي

(MENAFN
- Al Watan) خاض الرائد مواجهة ودية مغلقة أمام البكيرية، ضمن البرنامج المعد لرائد التحدي خلال فترة التوقف الحالية، تحضيرا لاستئناف مواجهات دوري روشن السعودي للمحترفين بموقعة الطائي، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ14، التي تعد منعطفا مهما للفريقين.
ومنح مدرب الفريق، الكرواتي إيجور جوفيشفيو، عددا من اللاعبين البدلاء فرصة المشاركة في اللقاء الودي، الذي طبق خلاله النهج التكتيكي الذي سيخوض به مواجهة الطائي.
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