-->

Sunday, 19 November 2023 09:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البكيرية تجهز الرائد للطائي

11/18/2023 11:14:29 PM
(MENAFN- Al Watan) خاض الرائد مواجهة ودية مغلقة أمام البكيرية، ضمن البرنامج المعد لرائد التحدي خلال فترة التوقف الحالية، تحضيرا لاستئناف مواجهات دوري روشن السعودي للمحترفين بموقعة الطائي، الجمعة المقبل، لحساب الجولة الـ14، التي تعد منعطفا مهما للفريقين.
ومنح مدرب الفريق، الكرواتي إيجور جوفيشفيو، عددا من اللاعبين البدلاء فرصة المشاركة في اللقاء الودي، الذي طبق خلاله النهج التكتيكي الذي سيخوض به مواجهة الطائي.

MENAFN18112023000089011017ID1107451133

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث