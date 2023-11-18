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خزان جبل أولياء يدخل الصراع السوداني

11/18/2023 11:14:29 PM
(MENAFN- Al Watan) تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الاتهامات بتدمير جسر خزان جبل أولياء جنوبي العاصمة الخرطوم، حيث أعلن الجيش السوداني، تدمير جسر خزان جبل أولياء جنوبي العاصمة الخرطوم بواسطة قوات الدعم السريع.
وذكر الجيش في بيان، أنه ((ومواصلة لمشروعها التدميري للبلاد وتخريب بنيتها التحتية، تسبب القصف المدفعي من قبل قوات الدعم السريع على مواقعنا بجبل أولياء فجر اليوم في تدمير جسر خزان جبل أولياء)).
من جهتها، ذكرت قوات الدعم السريع، في بيان، أنه ((استمرارا لسلسلة انتهاكاتها الوحشية في تخريب المنشآت العامة والخاصة، دمرت ميليشيا البرهان وفلول المؤتمر الوطني، جسر خزان جبل أولياء الذي يربط جنوب الخرطوم بأم درمان)).
بناء السد
أنشئ الخزان في عام 1937، وظل تحت الإشراف الفني والإداري للحكومة المصرية التي قامت ببنائه في السودان وفق اتفاقية بقبول قيام خزان سنار (جنوب شرق) حتى تحفظ حقها في مياه النيل دون أي تدخل من حكومة الحكم الثنائي أو الحكومات الوطنية بعد استقلال السودان.
وظل الخزان يمثل خط إمداد ثانٍ للمياه في مصر، إلى أن زالت أهميته لمصر بعد قيام السد العالي وتم تسليمه إلى حكومة السودان في عام 1977، ليُستفاد منه في رفع منسوب المياه في المناطق أمام جسم السد وخلفه حتى يمكن ري مشاريع النيل الأبيض الزراعية في كل من مناطق أبو قوتة، والفطيسة، والهشابة، وأم جر، والدويم، بواسطة الطلمبات (المضخات).
بدأ العمل في تشييده في نوفمبر 1933م واكتمل في أبريل1937. وقد اختيرت منطقة جبل أولياء لقيام السد فيها بسبب اتساع مجرى النيل الأبيض فيها حيث يمكن بناء سد ذي فتحات كافية لأن تمر عبرها مياه تصريف النهر كله، فضلًا عن وجود أرض صخرية تشكل أساسًا متينًا لكي يقوم فوقه جسم السد.
التصميم الهندسي
بعد الانتهاء من عمله في بناء سد سنار، دخل المهندس جون واتسون جيبسون في شراكة مع شركة بولينغ وشركاه البريطانية في عام 1933، وتشكّلت من تلك الشراكة شركة جيبسون بولينغ (الخارجية) المحدودة لبناء السدود وأصبح جيبسون المدير التنفيذي لها وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى وفاته عام 1947.
وقد فازت الشركة بمناقصة بناء خزان جبل أولياء. وكان السير مردخ ماكدونالد هو من اقترح بناء السد من الحجر الرملي الجيري. وشاركت في الاستشارة الهندسية لبناء السد كل من شركات كود، وويلسون، ووفون لي. أما أعمال المقاولة فقد قامت بها شركة جيبسون ببولينغ المحدودة.
معلومات السد:
- يبلغ طول السد 5030 مترا، ما بين جبل أولياء وجبل مندرة
- مدعوم من الناحية الشرقية بسد ترابي مبني من الطين والصخر طوله 1650 مترا
- يشكّل جبل أولياء الجناح الشرقي للسد، حيث لم تكن هناك حاجة إلى قيام ردميات من تلك الناحية
- أما من الناحية الغربية فتمتد الردميات إلى 3700 متر
- يبلغ الطول الإجمالي للسد 6680 مترا، وارتفاعه 381.5 مترا فوق مستوى البحر
- يبلغ عدد بوابات التصريف 40
- لا يوجد في خزان جبل أولياء مفيض واستعيض عنه بإنشاء 10 بوابات احتياطية.

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