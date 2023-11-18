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المملكة وسلطنة عُمان منظومة متكاملة من التعاون المشترك

11/18/2023 11:14:29 PM
(MENAFN- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار، وأشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة للسلطان هيثم بن طارق، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
مشاعر الاعتزاز
واحتفت سلطنة عمان، أمس، باليوم الوطني الثالث والخمسين للسلطنة، حيث يواصل أبناء عُمان بقيادة حكيمة تحقيق مسيرة البناء والتطوير والتنمية والإنجازات المتتالية.
ويشاطر السعوديون حكومة وشعبًا إخوانهم في عُمان مشاعر الاعتزاز بما تحقق، والتطلع نحو مستقبل مشرق، مرتكزين على قوة العلاقات التي تربط البلدين، وتمتد لعقود طويلة شهدت تعاونًا وتبادلًا في العديد من المجالات.
زيارات متبادلة
تمتاز العلاقات الأخوية بين المملكة وعمان بعلاقات قوية تؤكدها الزيارات الرسمية بين البلدين إضافة إلى التعاون المشترك بينهما في كثير من المجالات المشتركة، حيث كانت هناك زيارات متبادلة بين الجانبين في هذا العام، كان من بينها زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، سلطنة عمان التقى خلالها، السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، وكذلك زيارة نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان، السيد أسعد بن طارق آل سعيد، إلى المملكة للمشاركة في القمة العربية.
وتعميقًا للعلاقات بين البلدين منح، السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان، عبدالله بن سعود العنزي، وسام النعمان من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى لقاء وزير السياحة، أحمد الخطيب، مع وزير السياحة والتراث العماني، سالم بن محمد المحروقي، وتشجيع القطاعات كافة، ومن أبرزها القطاع السياحي، وذلك خلال زيارته سلطنة عُمان.
خدمات الاتصالات
تعمل المملكة وعمان على التعاون في إطار منظومة متكاملة ومتناغمة في علاقاتهما، حيث وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية، برنامجًا تنفيذيًا في مجال البنية الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات واستثمار الكابلات البحرية.
ويهدف البرنامج إلى استغلال الموقع الجغرافي للدولتين وتعزيز الاستثمار في الكابلات البحرية والأرضية التي تمر خلالهما؛ وإيجاد بيئة عمل مشتركة لتعزيز التعاون في مجال البنى الأساسية لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وفي مجال الربط الرقمي عالي السرعة لتبادل البيانات.
كما يستهدف البرنامج التنفيذي وضع خيارات لتنفيذ الربط الرقمي الإقليمي عبر الكيانات الاستثمارية، والشركات المرخصة، وتوسيع الاستثمار في مراكز البيانات وخدمات السحابية العالمية، التي تستهدف الوجود الإقليمي لتعظيم الفائدة للمنطقة.

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