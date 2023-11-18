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رغم المحادثات التوتر عنوان العلاقات الأمريكية الصينية

11/18/2023 11:14:29 PM
(MENAFN- Al Watan) صرح مبعوث تايوان في ختام قمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: ((ليس عليك أن تكون قائدا لتعرف أنه إذا لم يكن هناك سلام فلن تكون هناك سلسلة توريد للبدء بها))، حيث يأمل أن يساعد الاجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج في تقليل التوترات بين القوتين العظميين، وفي المنطقة.
الاستقرار الاقتصادي
وأعرب رجل الأعمال موريس تشانج، مؤسس شركة تايوان العملاقة لتصنيع أشباه الموصلات الدقيقة، الذي مثّل تايوان في القمة، عن أمله أن يساعد الاجتماع في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وسلاسل التوريد الموثوقة. وقال إن لقاء بايدن وشي كان ((جيدا))، مشيرا إلى اتفاقهما على استئناف الاتصالات العسكرية الرفيعة المستوى.
وأضاف: ((يجب أن يساعد ذلك في تقليل التوترات بين الولايات المتحدة والصين، ويجب أن يزيد من استقرار مضيق تايوان)).
القضية الشائكة
ولا تزال تايوان، وهي جزيرة ترغب في التمتع بالحكم الذاتي، ويبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، القضية الشائكة في العلاقات الأمريكية - الصينية، حيث تتصادم بكين وواشنطن حول سيادتها. وقد تصاعدت التوترات في السنوات الأخيرة مع زيادة بكين الضغط العسكري على الجزيرة، حيث تدعي أنها جزء من الأراضي الصينية، وتتعهد بالاستيلاء عليها بالقوة إذا لزم الأمر، لتحقيق الوحدة الوطنية.
بينما أبرمت واشنطن اتفاقية أمنية مع تايوان، لردع أي هجوم مسلح من بكين، وكثفت دعمها للجزيرة. وتصر الولايات المتحدة على ضرورة حل المسألة سلميا دون الانحياز إلى أي طرف.
لذا كانت هذه القضية أولوية قصوى عندما التقى شي وبايدن، الأربعاء، أربع ساعات بعقار خارج سان فرانسيسكو، في أول اجتماع لهما وجها لوجه منذ عام.
استقلال تايوان
وسعى شي للحصول على تأكيدات من بايدن بأن الولايات المتحدة لن تدعم استقلال تايوان، وطلب من واشنطن دعم إعادة التوحيد السلمي للصين مع تايوان.
وقال الرئيس الصيني: ((ستحقق الصين إعادة التوحيد، وهذا أمر لا يمكن إيقافه)).
في الوقت نفسه، حث بايدن شي على الامتناع عن إجراء تدريبات عسكرية في مضيق تايوان وحوله.
ومنذ سبتمبر 2020، يرسل الجيش الصيني سفنا حربية وطائرات حربية بالقرب من الجزيرة بشكل شبه يومي. وفي أغسطس 2022، أطلقت بكين صواريخ باتجاه الجزيرة، وحاصرتها عدة أيام، بعد أن زارت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب في ذلك الوقت، الجزيرة على الرغم من اعتراضات بكين.
وأخبر بايدن شي أن واشنطن لم تتغير في سياستها تجاه تايوان، وأنها تعارض أي تغييرات أحادية الجانب في الوضع الراهن من أي من الجانبين.
وسائل سلمية
وقال بايدن: ((نتوقع أن يتم حل الخلافات عبر المضيق بالوسائل السلمية)).
في حين ذكر سون يون، مدير برنامج الصين في مركز ستيمسون للأبحاث، ومقره واشنطن، أن واشنطن لن تقبل طلب بكين الجديد بدعم إعادة التوحيد.
وأضاف: ((هذا يختلف بشكل قاطع عن هدف الولايات المتحدة المتمثل في أن حل قضية تايوان يجب أن يكون سلميا، وهو ما لا يفرض شرطا مسبقا على الشكل الذي ستكون عليه النتيجة، بل يجب أن يكون سلميا فقط. هذا طلب رأينا المحاورين الصينيين يتداولونه أخيرًا، ومن غير المحتمل أن تقبل الولايات المتحدة ذلك)).
وفي سان فرانسيسكو، مثّل تشانغ الرئيسة التايوانية تساي إنغ وين في حضور القمة، لأن بكين عارضت حضور تساي.
سلام ورخاء
وقال تشانغ، الذي يمثل تايوان في قمة ((أبيك)) للمرة السابعة، إن تساي كلفته بإرسال رسالة مفادها أن تايوان ملتزمة بالسلام والرخاء الإقليميين، وأن الجزيرة ستعمل مع شركائها، للسيطرة على تغير المناخ وبناء إمدادات أكثر مرونة في السلاسل وتقليص الفجوة الرقمية.
وأضاف أنه أجرى ((العديد من التفاعلات)) مع بايدن، ويعتقد أنه لم تكن هناك محادثات رسمية. وقال إنه تحدث مع مسؤولين أمريكيين كبار، بما في ذلك نائبة الرئيس كامالا هاريس، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ولايل برينارد، المستشارة الاقتصادية لبايدن.
ولفت إلى أنه أجرى أيضا مناقشات ((جادة)) مع ما لا يقل عن نصف قادة الاقتصادات الـ21 في المنطقة، بما في ذلك رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، حول قضايا مثل السلام الإقليمي والتنمية الاقتصادية وسلاسل التوريد.

يساعد اجتماع الرئيس الأمريكي والصيني في:
تعزيز الاستقرار الاقتصادي وسلاسل التوريد الموثوقة.
استئناف الاتصالات العسكرية الرفيعة المستوى.
تقليل التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
زيادة استقرار مضيق تايوان.

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