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الاحتلال يوسع هجماته على المدارس والمستشفيات

11/18/2023 11:14:29 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع هجومه في مدينة غزة، حيث حذر الجيش في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي باللغة العربية من ضرورة إخلاء سكان حيين في الشرق والشمال ومخيم جباليا للاجئين، وهو تأكيد لخطط إسرائيل لتوسيع هجومها جنوبا، مع مواصلة عملياتها في الشمال.
كما غادر المرضى والموظفون والنازحون أكبر مستشفى في غزة، حسبما قال مسؤولو الصحة، تاركين وراءهم طاقمًا صغيرًا فقط، لرعاية المرضى الذين لا يستطيعون الحركة، في ظل سيطرة القوات الإسرائيلية على المنشأة.
وجاء الخروج الجماعي من مستشفى الشفاء بمدينة غزة في اليوم نفسه الذي أعيدت فيه خدمة الإنترنت والهاتف إلى القطاع المحاصر.
في حين سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من ميناء جدة الإسلامي أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي باتجاه ميناء بورسعيد في مصر، التي يحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية تزن 1050 طنا، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
جنوب غزة
واستمرت الهجمات أيضًا في جنوب قطاع غزة، حيث أصابت غارة جوية إسرائيلية مبنى سكنيًا على مشارف بلدة خان يونس، مما أسفر عن مقتل 26 فلسطينيًا على الأقل، وفقًا لطبيب في المستشفى الذي نقلت إليه الجثث.
بينما يفتش جيش الاحتلال مستشفى الشفاء، بحثا عن آثار لمركز قيادة تابع لحماس، يزعم أنه يقع تحت المبنى - وهو ادعاء تنفيه حماس وموظفو المستشفى - ويحث عدة آلاف من الأشخاص الذين ما زالوا هناك على المغادرة.
وقال الجيش إن مدير المستشفى طلب منه مساعدة أولئك الذين يرغبون في المغادرة عبر طريق آمن،مشيرا إلى أنه لم يأمر بأي إخلاء، وأنه سمح للعاملين الطبيين بالبقاء في المستشفى، لدعم المرضى الذين لا يمكن نقلهم. لكن مدحت عباس، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أكد أن الجيش أمر بإخلاء المنشأة، ومنح المستشفى ساعة لإخراج الناس.

وبعد أن بدا أن عملية الإخلاء اكتملت في الغالب، قال الدكتور أحمد مخللاتي، طبيب الشفاء، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن هناك نحو 120 مريضًا متبقون في المستشفى، حيث إنهم غير قادرين على المغادرة، بما في ذلك بعض المرضى في العناية المركزة والأطفال المبتسرون، لافتا إلى أنه وخمسة آخرين من الأطباء بقوا، لرعايتهم.
ولم يتضح على الفور أين ذهب أولئك الذين غادروا المستشفى، حيث توقفت 25 مستشفى في غزة عن العمل بسبب نقص الوقود والأضرار ومشاكل أخرى، بينما تعمل 11 مستشفى أخرى بشكل جزئي فقط، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. مستشفيات الشمال
وقالت إسرائيل إن المستشفيات في شمال غزة كانت هدفا رئيسيا لهجومها البري الذي يهدف إلى سحق حماس، زاعمة أنها استخدمت مراكز قيادة للمسلحين ومستودعات للأسلحة، وهو ما تنفيه حماس والطواقم الطبية.
وقد حاصرت القوات الإسرائيلية مستشفيات عدة أو دخلتها، في حين توقفت مستشفيات أخرى عن العمل بسبب تضاؤل ​​الإمدادات وانقطاع الكهرباء.
واندلعت الحرب، التي دخلت الآن أسبوعها السابع، بسبب الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل.
بينما قتل أكثر من 11500 فلسطيني في الحرب، بحسب السلطات الصحية الفلسطينية. وتم الإبلاغ عن 2700 آخرين في عداد المفقودين، ويعتقد أنهم مدفونون تحت الأنقاض.
نقص حاد
وأغلقت محطة الكهرباء الرئيسية بغزة أبوابها في وقت مبكر من الحرب، بينما قطعت إسرائيل الكهرباء عن القطاع، وهذا يجعل الوقود ضروريا لتشغيل المولدات اللازمة ليس فقط شبكة الاتصالات، بل أيضا محطات معالجة المياه ومرافق الصرف الصحي والمستشفيات، وغيرها من البنية التحتية الحيوية.
وقالت جولييت توما، المتحدثة باسم وكالة اللاجئين الفلسطينيين، المعروفة باسم ((أونروا))، إن 120 ألف لتر (31700 جالون) من الوقود وصلت القطاع السبت، ومن المفترض أن تستمر في تغذية المولدات يومين، بعد أن وافقت إسرائيل، الجمعة، على السماح بدخول هذه الكمية، لاستخدامات الأمم المتحدة. كما أنها سمحت بـ10000 لتر أخرى (2642 جالونا)، للحفاظ على تشغيل أنظمة الاتصالات.
في حين حذرت الأمم المتحدة من أن سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، يعانون نقصا حادا في الغذاء والماء. وقالت إن كمية الوقود التي يتم توفيرها لا تتجاوز نصف الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية، بينما تتلقى غزة 10% فقط من الإمدادات الغذائية التي تحتاجها كل يوم على شكل شحنات من مصر، وفقًا للأمم المتحدة. وقد أدى إغلاق شبكة المياه إلى شرب معظم السكان مياهًا ملوثة، مما تسبب في تفشي الأمراض.

ويتزايد الجفاف وسوء التغذية، حيث يحتاج جميع السكان تقريبًا إلى الغذاء، وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.
من جهه أخرى، وصلت إلى مطار العريش الدولي في مصر الطائرة الإغاثية السعودية الحادية عشرة، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، وتحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية بوزن إجمالي يبلغ 35 طنا، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

فلسطين تشهد تزايدا في:
العمليات الهجومية من الاحتلال الإسرائيلي
أعداد الشهداء والمفقودين
الجفاف وسوء التغذية
المياة الملوثة وتفشي الأمراض
نقص حاد في الوقود
إغلاق وانقطاع الخدمات عن مستشفياتها

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