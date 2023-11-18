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الحوثي يجند الأطفال بندوات حرب غزة

11/18/2023 11:14:29 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر مصدر يمني في صنعاء، أن أشد الفرحين المستبشرين بما يحدث في غزة هم ميليشيات الحوثي الذين انتفضوا مباشرة لإعادة ترميم صفوفهم المتهالكة ودعم جبهاتهم المتفككة، عبر توجيهات لكافة خطباء الجمع في مناطق سيطرتهم بنشر قصص الانتصار على إسرائيل وخضوعها وإرسال مساعدات مالية كبيرة والمساهمة في دعم المتضررين الفلسطينيين.
وأضاف، من هنا بدأ الحوثيون في توجيه النداءات للشعب اليمني بضرورة التجنيد والتدريب استعدادا لأي ظرف طارئ، مع الوعد بصرف مكافآت مالية وهبات لكل شخص يلتحق بالتدريب الذي لن يتجاوز شهرا واحدا فقط.
شعارات النصر
وبين المصدر، أن مركبات حوثية تحمل شعارات نصرة غزة تجول القرى بنماذج لتسجيل الأطفال والشباب في تلك الدورات التدريبية، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب لا يختلف عن الطرق السابقة للتجنيد، إلا أن الحوثيين وضعوا حيلا جديدة لإغراء الأطفال والشباب على الالتحاق بتلك الدورات الخبيثة، ومن ذلك إرسال بعض من الشباب المتفقين معهم للشوارع للحديث عن مشاركاتهم في دورات سابقة وتخريجهم دون أي تكليفات عليهم ومنحهم رواتب شهرية.
الدورات الثقافية
ووضح المصدر، أن الحوثيين يضعون المصيدة أمام الأطفال والشباب عند التحاقهم بما يسمى الدورات الثقافية في مواقع سرية مغلقة، ويتم إرسالهم إلى الجبهات بالقوة للقتال ومن يرفض يتم إعدامه وقتله.
قائلا، هكذا الحوثيون مستمرون بخداعهم واستغلالهم لما يحدث في غزة.
طرق خداع الحوثيين للتجنيد:
استغلال منابر الجمعة
الإغراءات المالية الوهمية
خدع الدورات الثقافية
تسهيل احتياجات أسرهم

MENAFN18112023000089011017ID1107451128

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