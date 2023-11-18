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آبيك تؤكد إبقاء الأسواق مفتوحة

11/18/2023 11:14:29 PM
(MENAFN- Al Watan) جدد رؤساء الوفود إلى قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ((آبيك)) تأكيد التزامهم بإبقاء أسواقهم مفتوحة، ومعالجة اضطرابات سلسلة التوريد، وفقًا للإعلان الختامي للقمة.
وجاء في وثيقة نقلتها وكالة ((نوفوستي)) ((نؤكد مجددًا التزامنا بإبقاء الأسواق مفتوحة، ومعالجة اضطرابات سلسلة التوريد، من خلال العمل على دعم قطاعات أعمالنا في بناء سلاسل توريد آمنة وفعالة ومرنة ومفتوحة))، وشددت الوثيقة على أن ذلك يخلق ((منطقة آسيا والمحيط الهادئ يمكن التنبؤ بها وذات قدرة تنافسية ومتصلة رقميًا)).
يذكر أن ((آبيك))، هو منتدى تجاري واقتصادي يضم 21 اقتصادًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وانعقدت قمة هذا العام في الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، لتختتم الرئاسة الأمريكية لهذا المنتدى في عام 2023.

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