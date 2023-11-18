آبيك تؤكد إبقاء الأسواق مفتوحة

(MENAFN
- Al Watan) جدد رؤساء الوفود إلى قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ((آبيك)) تأكيد التزامهم بإبقاء أسواقهم مفتوحة، ومعالجة اضطرابات سلسلة التوريد، وفقًا للإعلان الختامي للقمة.
وجاء في وثيقة نقلتها وكالة ((نوفوستي)) ((نؤكد مجددًا التزامنا بإبقاء الأسواق مفتوحة، ومعالجة اضطرابات سلسلة التوريد، من خلال العمل على دعم قطاعات أعمالنا في بناء سلاسل توريد آمنة وفعالة ومرنة ومفتوحة))، وشددت الوثيقة على أن ذلك يخلق ((منطقة آسيا والمحيط الهادئ يمكن التنبؤ بها وذات قدرة تنافسية ومتصلة رقميًا)).
يذكر أن ((آبيك))، هو منتدى تجاري واقتصادي يضم 21 اقتصادًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وانعقدت قمة هذا العام في الفترة من 11 إلى 17 نوفمبر في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، لتختتم الرئاسة الأمريكية لهذا المنتدى في عام 2023.
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