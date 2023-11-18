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مكاسب أسبوعية للذهب

11/18/2023 11:14:29 PM
(MENAFN- Al Watan) استقرت أسعار الذهب في ختام تداولات الأسبوع، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية ‏مع تراجع عوائد الدولار وسندات الخزانة، وسط توقعات متزايدة بأن مجلس ‏الاحتياطي الفدرالي انتهى من تشديد سياسته النقدية.‏
واستقرت أسعار الذهب في التعاملات الفورية عند 1980.13 دولارًا، بعد أن ‏ارتفعت لأعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت أسعار ‏المعدن النفيس بنحو 2.3% هذا الأسبوع، وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب منخفضة بنسبة 0.1% إلى ‏‏1984.70 دولارا للأوقية.‏ وعززت البيانات التي صدرت هذا الأسبوع حقيقة أن بنك الاحتياطي الفدرالي قد ‏انتهى على الأرجح من رفع أسعار الفائدة.‏
وتتوقع الأسواق الآن أن يقوم الفدرالي بخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر ‏مايو أيار من العام المقبل بعد أن أشارت البيانات إلى تباطؤ التضخم.‏
ونزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.72 دولارًا للأوقية، في ‏حين ارتفع البلاتين 0.4% إلى 895.95 دولارًا، وارتفع كلاهما 6.7% هذا ‏الأسبوع، وربح البلاديوم 1.4% إلى 1052.56 دولارًا للأوقية.‏

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