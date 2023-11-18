56 جولة لتطبيق امتثال المباني التجارية بالخفجي

(MENAFN
- Al Watan) قامت أمانة المنطقة الشرقية بجولات ميدانية على المباني التجارية والسكنية في محافظة الخفجي، وذلك للتأكد من امتثال المباني، وضمان التزام أصحاب المباني التجارية والسكنية، وملاك حق الانتفاع بخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري، لتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري، وتحسين جودة الحياة.
من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي، المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن البلدية قامت يوم الأحد الماضي بـ56 زيارة ميدانية على المباني التجارية والسكنية؛ للتأكد من عدم وجود أي عناصر تشوهات بصرية، وتطبيق اشتراطات ((شهادة امتثال المباني))، والتي تتضمن 19 عنصرًا، يشترط خلو المباني منها لإصدار الشهادة. وكان من أبرز هذه الشروط عدم تنفيذ المنحدر الجانبي أو ممر الوصول الجانبي للأشخاص ذوي الإعاقة وفق دليل معاير الوصول الشامل للمنشآت، بالإضافة إلى وجود وحدات تكييف منفصلة أو تمديدات كهربائية أو صحية أو ميكانيكية ظاهرة في واجهة المبنى المطل على الشارع، وعدم تغطية خزانات الصرف الصحي بأغطية واقية وسليمة وفق الاشتراطات البلدية، ووجود أسوار غير مكتملة البناء أو بها تشوهات أو تلف، ووجود حواجز مشوهة على سور الارتداد أو السطح، وكذلك وجود أرصفة منفذة من قبل مالك المبنى أو مالك حق الانتفاع به متهالكة أو غير مكتملة من جهة الشارع التجاري، وتشمل المخالفات أيضا وجود ملصقات إعلانية قديمة أو متهالكة أو كتابات مخالفة أو وجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات على واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري، وكذلك وجود تشققات أو تلف دهانات أو صدأ على المواد المعدنية بإجمالي مساحة تزيد على متر مربع.
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