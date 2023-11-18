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56 جولة لتطبيق امتثال المباني التجارية بالخفجي

11/18/2023 11:14:28 PM
(MENAFN- Al Watan) قامت أمانة المنطقة الشرقية بجولات ميدانية على المباني التجارية والسكنية في محافظة الخفجي، وذلك للتأكد من امتثال المباني، وضمان التزام أصحاب المباني التجارية والسكنية، وملاك حق الانتفاع بخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري، لتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة، والارتقاء بالمشهد الحضري، وتحسين جودة الحياة.
من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي، المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن البلدية قامت يوم الأحد الماضي بـ56 زيارة ميدانية على المباني التجارية والسكنية؛ للتأكد من عدم وجود أي عناصر تشوهات بصرية، وتطبيق اشتراطات ((شهادة امتثال المباني))، والتي تتضمن 19 عنصرًا، يشترط خلو المباني منها لإصدار الشهادة. وكان من أبرز هذه الشروط عدم تنفيذ المنحدر الجانبي أو ممر الوصول الجانبي للأشخاص ذوي الإعاقة وفق دليل معاير الوصول الشامل للمنشآت، بالإضافة إلى وجود وحدات تكييف منفصلة أو تمديدات كهربائية أو صحية أو ميكانيكية ظاهرة في واجهة المبنى المطل على الشارع، وعدم تغطية خزانات الصرف الصحي بأغطية واقية وسليمة وفق الاشتراطات البلدية، ووجود أسوار غير مكتملة البناء أو بها تشوهات أو تلف، ووجود حواجز مشوهة على سور الارتداد أو السطح، وكذلك وجود أرصفة منفذة من قبل مالك المبنى أو مالك حق الانتفاع به متهالكة أو غير مكتملة من جهة الشارع التجاري، وتشمل المخالفات أيضا وجود ملصقات إعلانية قديمة أو متهالكة أو كتابات مخالفة أو وجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات على واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري، وكذلك وجود تشققات أو تلف دهانات أو صدأ على المواد المعدنية بإجمالي مساحة تزيد على متر مربع.

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