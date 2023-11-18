مصر تسدد سندات بقيمة 500 مليون دولار





سندات يورو بوند مقومة بالدولار يوم الاثنين بقيمة 500 مليون دولار كانت قد طرحتها فى 2019 لمدة 5 سنوات بفائدة كوبون 4.5%.

وتبلغ السندات المقومة بالدولار فى الأسواق الدولية نحو 34.6 مليار دولار بخلاف نحو 4 مليارات دولار مقومة باليورو ونحو 1.5 مليار دولار سندات مقومة بالين اليابانى واليوان الصينى.

فى الوقت نفسه، واصلت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر تراجعها لتصل العقود أجل عام إلى 11.64% فى إغلاق تعاملات يوم الجمعية، مقابل 13.45% فى 10 نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ نهاية أغسطس الماضى، بحسب بيانات اطلعت عليها“البورصة”، وتراجعت التكلفة فى العقود أجل 5 أعوام إلى 14.12% يوم الجمعة مقابل 15.58% فى 10 نوفمبر.

وانعكس ذلك على أداء السندات المصرية المقومة بالدولار والمتداولة فى الأسواق الدولية، ليسجل العائد على السندات استحقاق 2025 نحو 14.87% مقابل 18.3% فى 10 نوفمبر فى تداولات بورصة لوكسمبورج، فيما تراجع العائد على السندات استحقاق 2048 بوتيرة أقل ليسجل 15.47% مقابل 16.3%.

جاء تحسن تكلفة التحوط ضد مخاطر ديون الحكومة بالعملة الأجنبية رغم خفض مؤسسات التصنيف الائتمانى تصنيف مصر مؤخرًا، بسبب تصاعد مخاطر التمويل نتيجة التحديات التى تواجه مصر فيما يخص التدفقات بالعملة الأجنبية، مع تأجيل صندوق النقد لمراجعاته للاقتصاد المصرى بسبب عدم تنفيذ الإصلاحات التى طلبها فى مقدمتها تحرير سعر الصرف.

وكانت مؤسسة“أليانز تريد” والمعروفة بـ”يولر هيرميس” سابقًا قد خفضت تصنيف مصر التجارى إلى D4، فى ظل ارتفاع مخاطر التمويل لأقصى مستوى.

ما دفع تكلفة التحوط ضد مخاطر سعر الصرف للارتفاع، إذ كسر الدولار حاجز 48.37 جنيه فى العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم لمدة عام مقابل 47 جنيه فى تعاملات الثلاثاء، بالتزامن مع ارتفاع الدولار فى السوق الموازي وتخطيه مستوى 50 جنيهًا، ويتراوح الجنيه فى العقود أجل 3 أشهر ما بين 35.07 جنيه و35.57 جنيه.



