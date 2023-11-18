مصر تسدد سندات بقيمة 500 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية تنخفض لأدنى مستوى منذ أغسطس
سندات يورو بوند مقومة بالدولار يوم الاثنين بقيمة 500 مليون دولار كانت قد طرحتها فى 2019 لمدة 5 سنوات بفائدة كوبون 4.5%.
وتبلغ السندات المقومة بالدولار فى الأسواق الدولية نحو 34.6 مليار دولار بخلاف نحو 4 مليارات دولار مقومة باليورو ونحو 1.5 مليار دولار سندات مقومة بالين اليابانى واليوان الصينى.
فى الوقت نفسه، واصلت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر تراجعها لتصل العقود أجل عام إلى 11.64% فى إغلاق تعاملات يوم الجمعية، مقابل 13.45% فى 10 نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ نهاية أغسطس الماضى، بحسب بيانات اطلعت عليها“البورصة”، وتراجعت التكلفة فى العقود أجل 5 أعوام إلى 14.12% يوم الجمعة مقابل 15.58% فى 10 نوفمبر.
وانعكس ذلك على أداء السندات المصرية المقومة بالدولار والمتداولة فى الأسواق الدولية، ليسجل العائد على السندات استحقاق 2025 نحو 14.87% مقابل 18.3% فى 10 نوفمبر فى تداولات بورصة لوكسمبورج، فيما تراجع العائد على السندات استحقاق 2048 بوتيرة أقل ليسجل 15.47% مقابل 16.3%.
جاء تحسن تكلفة التحوط ضد مخاطر ديون الحكومة بالعملة الأجنبية رغم خفض مؤسسات التصنيف الائتمانى تصنيف مصر مؤخرًا، بسبب تصاعد مخاطر التمويل نتيجة التحديات التى تواجه مصر فيما يخص التدفقات بالعملة الأجنبية، مع تأجيل صندوق النقد لمراجعاته للاقتصاد المصرى بسبب عدم تنفيذ الإصلاحات التى طلبها فى مقدمتها تحرير سعر الصرف.
وكانت مؤسسة“أليانز تريد” والمعروفة بـ”يولر هيرميس” سابقًا قد خفضت تصنيف مصر التجارى إلى D4، فى ظل ارتفاع مخاطر التمويل لأقصى مستوى.
ما دفع تكلفة التحوط ضد مخاطر سعر الصرف للارتفاع، إذ كسر الدولار حاجز 48.37 جنيه فى العقود الآجلة للجنيه غير القابلة للتسليم لمدة عام مقابل 47 جنيه فى تعاملات الثلاثاء، بالتزامن مع ارتفاع الدولار فى السوق الموازي وتخطيه مستوى 50 جنيهًا، ويتراوح الجنيه فى العقود أجل 3 أشهر ما بين 35.07 جنيه و35.57 جنيه.
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