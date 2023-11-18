أمازون تعتزم تسريح مئات الموظفين من قسم تطوير أليكسا

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم“أمازون” تسريح مئات الموظفين العاملين في القسم المسؤول عن“أليكسا” (Alexa)، المساعدة الافتراضية التي تعمل بالأوامر الصوتية، بحسب مذكرة أُرسلت إلى الموظفين يوم الجمعة.

قال دانييل راوش، نائب رئيس“أمازون”، الذي يدير الفرق التي تطور“أليكسا” وامتياز“فاير تي في” (Fire TV) لخدمات البث، إن الشركة“تحوّل بعض جهودها إلى تحسين الموائمة مع أولويات العمل”، تشمل التركيز على تطوير منتجات تعمل باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأضاف:“أن تلك التغيرات تدفعنا لوقف بعض المبادرات، ما سيسبب إلغاء مئات الوظائف”. إلا أن راوش لم يحدد المبادرات التي ستُوقف.

تشغّل“أليكسا” ملايين السماعات الذكية من طراز“إيكو” (Echo) والأجهزة الأخرى في المنازل، لكن الشركة واجهت صعوبات لتوسيع نطاق استغلال البرنامج الذي يقف وراء مهام بسيطة نسبياً، مثل تفقّد حالة الطقس وتشغيل الموسيقى. فرواج أدوات المحادثة التي يبدو أنها تتسم بقدرات أكبر، مثل“تشات جي بي تي”، والتي تعمل بما يطلق عليه الذكاء الاصطناعي التوليدي، أظهر أوجه القصور في برنامج“أمازون”. وتتسابق فرق الشركة على إدماج“أليكسا” مع عدد أكبر من تلك المنتجات.





ارتفعت أسهم“أمازون” بنحو 1% في الساعة 10:07 صباحاً يوم الجمعة بالتوقيت المحلي في بورصة نيويورك.

منذ تأسيسها، تجنبت“أمازون” خفض الوظائف بشكل جماعي في معظم الأوقات، لكنها بدأت في أكبر موجة تسريح للموظفين على الإطلاق قبل عام تقريباً، وفي نهاية المطاف، ألغت الشركة 27 ألف وظيفة بعدما سببت موجة التوظيف خلال الجائحة وجود عدد أكبر مما يلزم من الموظفين.

كما زادت الشركة وتيرة خفض الوظائف عندما أعلنت تسريح 9 آلاف موظف آخر في مارس، وقال الرئيس التنفيذي، أندي جاسي، إنها ستحدث في قسم الخدمات السحابية، والموارد البشرية، والإعلان، وخدمة“تويتش” (Twitch) للبث المباشر.

منذ ذلك الوقت، واصلت“أمازون” البحث عن سبل لخفض التكلفة، ما أدى في بعض الأوقات لمزيد من التسريحات.

فألغت الشركة في الآونة الأخيرة وظائف في قسم الموسيقى، ووحدة ألعاب الفيديو، وأغلقت متاجر الملابس المادية التابعة لها.

حدد راوش موعد إخطار الموظفين المرتقب تسريحهم في الولايات المتحدة وكندا صباح الجمعة بتوقيت سياتل.

فيما سيتلقى الموظفون في الهند الخبر الأسبوع القادم، لافتاً إلى أن التسريحات في دول أخرى قد يكون لها توقيت مختلف، ما يتيح فرصة للتشاور مع جماعات الموظفين أو عوامل أخرى.

كشف موقع“غيك واير” (GeekWire) لأخبار التكنولوجيا عن خفض الوظائف في وقت سابق.

أرقام