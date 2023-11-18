صناديق التحوط تراهن على استمرار هبوط الين بأكبر وتيرة منذ أبريل 2022

MENAFN - Al-Borsa News) زاد المضاربون رهاناتهم على هبوط الين في إشارة إلى أن البعض في وول ستريت يشعرون بالقلق من أن ضعف العملة اليابانية سيستمر.

رفعت الصناديق القائمة على الاقتراض لتمويل مراكز الاستثمار صافي مراكز بيع الين إلى 65490 عقداً في الأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر، وهو أكبر عدد منذ أبريل 2022، وفق بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.

رغم ارتفاع الين يوم الجمعة إلى 149.7 مقابل الدولار، فإنه لا يزال العملة الأسوأ أداء بين مجموعة العملات الرئيسية العشر حتى الآن خلال العام الجاري.

ويرجع ذلك إلى حد بعيد إلى سياسة بنك اليابان النقدية التي لا تزال متساهلة، والتي تتناقض مع البنوك المركزية الكبرى الأخرى.

توقع براد بيكتل، الرئيس العالمي لقسم النقد الأجنبي في“جيفريز” (Jefferies) في نيويورك، أن يصبح المضاربون أكثر تشاؤماً إزاء الين من الآن فصاعداً، مضيفاً أن ثمة شراء لكل العملات وبيع للين”.

في حين خفف بنك اليابان سيطرته على منحنى العائد العام الجاري، فإن هذه الخطوة لم يكن لها تأثير يذكر على الين.

بدلاً من ذلك ظلت العملة في الأغلب عالقة في اتجاه من الانخفاض المستمر بسبب الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الاثنين، إن السلطات ستتصرف حسب الحاجة وفق التحركات المفاجئة في الين.

وقال ماساتو كاندا، كبير مسؤولي العملة في اليابان، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن صناع السياسة على أهبة الاستعداد، وذلك عندما سئل عما إذا كان مستعداً للتدخل في سوق العملات أو اتخاذ تدابير أخرى للحد من انخفاض الين.

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