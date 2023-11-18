المحفظة التمويلية لـ((جى بى كابتيال)) تتخطى 9.5 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) موافقة مبدئية لتأسيس جى بى كابيتال للتصكيك برأسمال 10 ملايين جنيه
تستهدف شركة جى بى كابيتال التابعة لمجموعة جي بي كورب التوسع بمحفظتها التمويلية خلال الفترة المقبلة بعد وصولها لأكثر من 9.5 مليارات جنيه حاليًا.
وقال شريف تواضروس رئيس القطاعات المالية وشئون الشركات بشركة جى بى كابيتال للاستثمارات المالية في مقابلة مع ((البورصة))، إن شركة جي بي كابيتال يندرج تحت مظلتها مجموعة متكاملة من الشركات المالية غير المصرفية في جميع المجالات.
وتابع أن مظلة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية تضم نحو 8 شركات هم: جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، ودرايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، وجي بي أوتو رنتال، وكابيتال للتوريق، وشركة كريديت لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مساهمات في كل من ((بداية للتمويل العقاري))، و((إم إن تى حالا)) و((كاف لتامينات الحياة – تكافل)).
وأضاف تواضروس، أن باقة الخدمات التي تقدمها المجموعة ستكتمل باضافة جي بي كابيتال للتصكيك التي يجرى تأسيسها حاليًا، حيث حصلت الشركة بالفعل على الموافقة المبدئية للتأسيس من الهيئة العامة للرقابة المالية وتم إيداع رأسمال الشركة بمبلغ 10 ملايين جنيه، والشركة بصدد الحصول على الموافقة النهائية للتدشين قبل نهاية العام الجارى، وأشار إلى أن هناك تناغم وتكامل و تعاون قوى بين أنشطة المجموعة بالكامل. 7 مليارات جنيه حجم التسهيلات الائتمانية لشركات المجموعة المالية
وتابع أن الشركة لديها ميزة تنافسية قوية في تنوع شركاتها وبالتالي تنوع قاعدة العملاء مما يخدم باقي الأنشطة الاخرى.
وكشف رئيس القطاعات المالية بالمجموعة ، عن أن الشركة بصدد إتمام نحو 5 عمليات إصدار سندات توريق للشركات التابعة للمجموعة بقيمة تصل نحو 8.5 مليارات لإجمالي الإصدارات المرتقبة، متوقعًا إنهائها قبل نهاية 2023.
وأضاف أن حجم التسهيلات الائتمانية لشركات المجموعة المالية يصل إلى نحو 7 مليارات جنيه، والمجموعة لديها تعاملات مع معظم البنوك العاملة في السوق المصرية، وهناك تنوع في مصادر التمويل ما بين البنكي وأيضًا اللجوء لإصدار سندات توريق لأنها لا تضاف للرافعة المالية للشركة، مما يمنح قوة للمركز المالي وتحقيق اهداف المجموعة المالية.
وتابع أن التحديات الحالية من ارتفاع أسعار الفائدة، ومستويات التضخم في البلاد تفرض على الشركات التابعة للمجموعة سياسات أكثر تحفظًا في منح التمويل للعملاء. تواضروس: الشركات ملتزمة في ظل الظروف الحالية بتجنيب مخصصات قوية
وسجل سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، فيما يصل سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وتوقع، أن ترتفع معدلات الفائدة خلال العام المقبل بنحو 3% خلال 2024، على أن تشهد استقرارًا وبداية في التراجع خلال العام الذي يليه.
وشهد المعدل السنوى للتضخم الأساسى تباطؤاً للشهر الثالث على التوالى ليسجل 39.7% فى سبتمبر 2023، مقارنة بـ 40.4% فى أغسطس 2023.
وتابع أن الشركات ملتزمة في ظل الظروف الحالية بتجنيب مخصصات قوية،بالإضافة إلى أن نسبة تعثر العملاء فى الحدود الآمنة لشركات المجموعة.
شركة جي بي للتأجير التمويلى والتخصيم
وأوضح أن شركة جي بي للتأجير التمويلى حصلت على رخصة مزاولة نشاط التخصيم العام الجاري، متوقعا أداءً إيجابيًا لهذا القطاع العام المقبل.
وتابع أن أغلب الشركات الصغيرة والمتوسطة لاسيما شركات التمويل الاستهلاكي باتت تلجأ لتخصيم محافظها المالية كأداة لإعادة التمويل السريع بالإضافة إلى توريق حقوقها المالية الآجلة بهدف خلق سيولة سريعة ومنخفضة التكلفة.
شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية
وقال إن شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية تركز بشكل أساسي على تمويل السيارات، عن طريق توفير خدمات التخصيم وقروض السيارات، بالإضافة إلى نشاط التمويل الاستهلاكى عن طريق تطبيق“فرصة”.
وشهدت الشركة نموًا بمحفظتها هذا العام، نظرًا لزيادة نشاط تمويل السيارات الجديدة والمستعملة وكذلك نشاط التمويل الاستهلاكى.
وتابع أن قطاع التمويل الاستهلاكى من القطاعات التي تشهد إقبالاً كبيرًا على عملياتها من قبل الأفراد والتجار، إلا أنه من الضروري مراقبة جودة المحفظة في هذا القطاع على وجه الخصوص خوفًا من حالات التعثر في عملاء القطاع.
شركة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة“كريديت”
قال تواضروس إن المجموعة حصلت على ترخيص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر شركتها التابعة ((تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة-ائتمان)) في يونيو 2023 لتغير اسمها في مرحلة لاحقة إلى ((تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كريديت)).
ويصل حجم أعمال شركة كريديت التي بدأت مزاولة النشاط بالفعل منذ 4 أشهر إلى أكثر من 50 مليون جنيه حاليًا، و يصل رأسمالها إلى نحو 165 مليون جنيه حاليا.
وأضاف أن المجموعة بصدد رفع رأسمال الشركة إلى 300 مليون جنيه، بهدف تنمية حجم أعمالها، والحصول علي حصة سوقية كبيرة تعزز من نمو حجم أعمال الشركة والمجموعة خلال العام المقبل.
وتابع أن“كريديت” ابتكرت طرق تمويلية لتلبية احتياجات العملاء عبر التركيز القوي على تمويل رواد الأعمال والمشاريع الخضراء والمصنعين والمصدرين والتوسعات المحتملة للشركات.
شركة كابيتال للتوريق
قال محمد أبورية نائب الرئيس لقطاع التمويل والتوريق بشركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية، إن شركات المجموعة تعمل بصورة مستمرة على توجيه جزء من الأرباح لدعم القاعدة الرأسمالية لتقوية المركز المالي.
وأضاف أبورية لـ((البورصة))، أن شركات المجموعة تلجأ لعمليات التوريق كأداة لإعادة تمويل الحقوق المالية الآجلة لشركات المجموعة بهدف تخفيف وإتاحة الرافعة المالية للحصول على تسهيلات ائتمانة بشكل أكبر وزيادة حجم النشاط.
وتابع أن أغلب حصيلة سندات التوريق التي يتم إصدارها من شركات المجموعة يتم توجيهها لسداد التسهيلات الممنوحة على المحفظة المورقة وإعادة استخدام التسهيلات لمنح تمويلات جديدة لعملاء الشركة.
وفي مطلع الشهر الجاري، قامت شركة تساهيل بإصدار سندات توريق بقيمة تتخطى 3 مليارات جنيه على 4 شرائح من خلال شقيقتها كابيتال للتوريق وبلغت قيمة الشريحة الأولى نحو 952 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 506 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، والثالثة بقيمة 541 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً والرابعة بقيمة 1.036 مليار جنيه بفترة استحقاق 34 شهرًا.
وأوضح أن البنوك اقتنصت نحو 60% تقريباً إجمالي قيمة الإصدار، فيما اقتنصت صناديق الاستثمار باقي الإصدار بواقع 40%بشرائح استثمارية لكل صندوق تترواح بين 50 إلى 150 مليون جنيه.
ذكر أن تحويل محفظة القروض إلى سندات توريق تقلل تكلفة الإقراض على الشركات وتعد سندات التوريق ذات تكلفة قليلة مقارنة بالتمويل العادي بالنسبة لكل شريحة، حيث تخفف المتوسط المرجح للتكلفة.
وقال إن شركة كابيتال للتوريق تدير 5 إصدارات توريق من المتوقع إتمامها قبل نهاية العام الجاري لصالح شركات المجموعة المالية.
وأضاف أنها ستبدأ في تقديم خدمات التوريق لشركات أخرى خارج المجموعة خلال العام المقبل، بعدما كان يقتصر نشاطها فقط على إصدارات التوريق لصالح الشركات التابعة للمجموعة المالية.
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