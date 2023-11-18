المحفظة التمويلية لـ((جى بى كابتيال)) تتخطى 9.5 مليار جنيه

تستهدف شركة جى بى كابيتال التابعة لمجموعة جي بي كورب التوسع بمحفظتها التمويلية خلال الفترة المقبلة بعد وصولها لأكثر من 9.5 مليارات جنيه حاليًا.

وقال شريف تواضروس رئيس القطاعات المالية وشئون الشركات بشركة جى بى كابيتال للاستثمارات المالية في مقابلة مع ((البورصة))، إن شركة جي بي كابيتال يندرج تحت مظلتها مجموعة متكاملة من الشركات المالية غير المصرفية في جميع المجالات.

وتابع أن مظلة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية تضم نحو 8 شركات هم: جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم، ودرايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، وجي بي أوتو رنتال، وكابيتال للتوريق، وشركة كريديت لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مساهمات في كل من ((بداية للتمويل العقاري))، و((إم إن تى حالا)) و((كاف لتامينات الحياة – تكافل)).

وأضاف تواضروس، أن باقة الخدمات التي تقدمها المجموعة ستكتمل باضافة جي بي كابيتال للتصكيك التي يجرى تأسيسها حاليًا، حيث حصلت الشركة بالفعل على الموافقة المبدئية للتأسيس من الهيئة العامة للرقابة المالية وتم إيداع رأسمال الشركة بمبلغ 10 ملايين جنيه، والشركة بصدد الحصول على الموافقة النهائية للتدشين قبل نهاية العام الجارى، وأشار إلى أن هناك تناغم وتكامل و تعاون قوى بين أنشطة المجموعة بالكامل.

وتابع أن الشركة لديها ميزة تنافسية قوية في تنوع شركاتها وبالتالي تنوع قاعدة العملاء مما يخدم باقي الأنشطة الاخرى.

وكشف رئيس القطاعات المالية بالمجموعة ، عن أن الشركة بصدد إتمام نحو 5 عمليات إصدار سندات توريق للشركات التابعة للمجموعة بقيمة تصل نحو 8.5 مليارات لإجمالي الإصدارات المرتقبة، متوقعًا إنهائها قبل نهاية 2023.

وأضاف أن حجم التسهيلات الائتمانية لشركات المجموعة المالية يصل إلى نحو 7 مليارات جنيه، والمجموعة لديها تعاملات مع معظم البنوك العاملة في السوق المصرية، وهناك تنوع في مصادر التمويل ما بين البنكي وأيضًا اللجوء لإصدار سندات توريق لأنها لا تضاف للرافعة المالية للشركة، مما يمنح قوة للمركز المالي وتحقيق اهداف المجموعة المالية.

وتابع أن التحديات الحالية من ارتفاع أسعار الفائدة، ومستويات التضخم في البلاد تفرض على الشركات التابعة للمجموعة سياسات أكثر تحفظًا في منح التمويل للعملاء.

وسجل سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، فيما يصل سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

وتوقع، أن ترتفع معدلات الفائدة خلال العام المقبل بنحو 3% خلال 2024، على أن تشهد استقرارًا وبداية في التراجع خلال العام الذي يليه.

وشهد المعدل السنوى للتضخم الأساسى تباطؤاً للشهر الثالث على التوالى ليسجل 39.7% فى سبتمبر 2023، مقارنة بـ 40.4% فى أغسطس 2023.

وتابع أن الشركات ملتزمة في ظل الظروف الحالية بتجنيب مخصصات قوية،بالإضافة إلى أن نسبة تعثر العملاء فى الحدود الآمنة لشركات المجموعة.

شركة جي بي للتأجير التمويلى والتخصيم

وأوضح أن شركة جي بي للتأجير التمويلى حصلت على رخصة مزاولة نشاط التخصيم العام الجاري، متوقعا أداءً إيجابيًا لهذا القطاع العام المقبل.

وتابع أن أغلب الشركات الصغيرة والمتوسطة لاسيما شركات التمويل الاستهلاكي باتت تلجأ لتخصيم محافظها المالية كأداة لإعادة التمويل السريع بالإضافة إلى توريق حقوقها المالية الآجلة بهدف خلق سيولة سريعة ومنخفضة التكلفة.

شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية

وقال إن شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية تركز بشكل أساسي على تمويل السيارات، عن طريق توفير خدمات التخصيم وقروض السيارات، بالإضافة إلى نشاط التمويل الاستهلاكى عن طريق تطبيق“فرصة”.

وشهدت الشركة نموًا بمحفظتها هذا العام، نظرًا لزيادة نشاط تمويل السيارات الجديدة والمستعملة وكذلك نشاط التمويل الاستهلاكى.

وتابع أن قطاع التمويل الاستهلاكى من القطاعات التي تشهد إقبالاً كبيرًا على عملياتها من قبل الأفراد والتجار، إلا أنه من الضروري مراقبة جودة المحفظة في هذا القطاع على وجه الخصوص خوفًا من حالات التعثر في عملاء القطاع.

شركة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة“كريديت”

قال تواضروس إن المجموعة حصلت على ترخيص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر شركتها التابعة ((تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة-ائتمان)) في يونيو 2023 لتغير اسمها في مرحلة لاحقة إلى ((تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كريديت)).

ويصل حجم أعمال شركة كريديت التي بدأت مزاولة النشاط بالفعل منذ 4 أشهر إلى أكثر من 50 مليون جنيه حاليًا، و يصل رأسمالها إلى نحو 165 مليون جنيه حاليا.

وأضاف أن المجموعة بصدد رفع رأسمال الشركة إلى 300 مليون جنيه، بهدف تنمية حجم أعمالها، والحصول علي حصة سوقية كبيرة تعزز من نمو حجم أعمال الشركة والمجموعة خلال العام المقبل.

وتابع أن“كريديت” ابتكرت طرق تمويلية لتلبية احتياجات العملاء عبر التركيز القوي على تمويل رواد الأعمال والمشاريع الخضراء والمصنعين والمصدرين والتوسعات المحتملة للشركات.

شركة كابيتال للتوريق

قال محمد أبورية نائب الرئيس لقطاع التمويل والتوريق بشركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية، إن شركات المجموعة تعمل بصورة مستمرة على توجيه جزء من الأرباح لدعم القاعدة الرأسمالية لتقوية المركز المالي.

وأضاف أبورية لـ((البورصة))، أن شركات المجموعة تلجأ لعمليات التوريق كأداة لإعادة تمويل الحقوق المالية الآجلة لشركات المجموعة بهدف تخفيف وإتاحة الرافعة المالية للحصول على تسهيلات ائتمانة بشكل أكبر وزيادة حجم النشاط.

وتابع أن أغلب حصيلة سندات التوريق التي يتم إصدارها من شركات المجموعة يتم توجيهها لسداد التسهيلات الممنوحة على المحفظة المورقة وإعادة استخدام التسهيلات لمنح تمويلات جديدة لعملاء الشركة.

وفي مطلع الشهر الجاري، قامت شركة تساهيل بإصدار سندات توريق بقيمة تتخطى 3 مليارات جنيه على 4 شرائح من خلال شقيقتها كابيتال للتوريق وبلغت قيمة الشريحة الأولى نحو 952 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 506 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، والثالثة بقيمة 541 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً والرابعة بقيمة 1.036 مليار جنيه بفترة استحقاق 34 شهرًا.

وأوضح أن البنوك اقتنصت نحو 60% تقريباً إجمالي قيمة الإصدار، فيما اقتنصت صناديق الاستثمار باقي الإصدار بواقع 40%بشرائح استثمارية لكل صندوق تترواح بين 50 إلى 150 مليون جنيه.

ذكر أن تحويل محفظة القروض إلى سندات توريق تقلل تكلفة الإقراض على الشركات وتعد سندات التوريق ذات تكلفة قليلة مقارنة بالتمويل العادي بالنسبة لكل شريحة، حيث تخفف المتوسط المرجح للتكلفة.

وقال إن شركة كابيتال للتوريق تدير 5 إصدارات توريق من المتوقع إتمامها قبل نهاية العام الجاري لصالح شركات المجموعة المالية.

وأضاف أنها ستبدأ في تقديم خدمات التوريق لشركات أخرى خارج المجموعة خلال العام المقبل، بعدما كان يقتصر نشاطها فقط على إصدارات التوريق لصالح الشركات التابعة للمجموعة المالية.