تجارية الأقصر تجري مباحثات مع وفد فيتنامي لتبادل التعاون الاقتصادي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحثت الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، مع وفد من دولة فيتنام اليوم السبت، سبل دعم التبادل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وقال رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر المهندس يحيى محمد يحيى – في تصريح صحفي اليوم – إن الوفد يضم: السفير نجوين دى هونج السكرتير الأول والملحق التجاري لسفارة فيتنام ، حيث جرت مناقشة عدد من الاقتراحات أبرزها، عرض بعض المنتجات المتاحة في الأقصر، وفي أنحاء مصر؛ للتصدير إلى دولة فيتنام؛ مما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل وجذب العملة الصعبة عبر عدم الاعتماد على القطاع السياحي فقط بالأقصر، وتم بحث تعزيز التعاون في مختلف القضايا الإقليمية والدولية خاصة فيما يخص الجانب الاقتصادي والتجاري.
فيما وجه السفير نجوين دى هونج السكرتير الأول والملحق التجارى لسفارة فيتنام، الشكر لوفد الغرفة التجارية بالأقصر على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن مصر وفيتنام لديهما العشرات من الإمكانات التجارية والاقتصادية.
وقال السفير نجوين دي هونج إنه يجرى – حاليا – العمل على تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الزراعة والسياحة والمنسوجات والإلكترونيات الكهربائية والخدمات اللوجستية وغيرها من المجالات، مشيراً إلى أن الهدف من اللقاء بحث آليات تعزيز التجارة والاستثمار بين الطرفين، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين.
وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، عبر إقامة معارض مشتركة وتنظيم لقاءات مشتركة، ووفود تجارية متبادلة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
أ ش أ
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