-->

Sunday, 19 November 2023 09:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تجارية الأقصر تجري مباحثات مع وفد فيتنامي لتبادل التعاون الاقتصادي

11/18/2023 11:13:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحثت الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، مع وفد من دولة فيتنام اليوم السبت، سبل دعم التبادل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وقال رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر المهندس يحيى محمد يحيى – في تصريح صحفي اليوم – إن الوفد يضم: السفير نجوين دى هونج السكرتير الأول والملحق التجاري لسفارة فيتنام ، حيث جرت مناقشة عدد من الاقتراحات أبرزها، عرض بعض المنتجات المتاحة في الأقصر، وفي أنحاء مصر؛ للتصدير إلى دولة فيتنام؛ مما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل وجذب العملة الصعبة عبر عدم الاعتماد على القطاع السياحي فقط بالأقصر، وتم بحث تعزيز التعاون في مختلف القضايا الإقليمية والدولية خاصة فيما يخص الجانب الاقتصادي والتجاري.

فيما وجه السفير نجوين دى هونج السكرتير الأول والملحق التجارى لسفارة فيتنام، الشكر لوفد الغرفة التجارية بالأقصر على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن مصر وفيتنام لديهما العشرات من الإمكانات التجارية والاقتصادية.

وقال السفير نجوين دي هونج إنه يجرى – حاليا – العمل على تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الزراعة والسياحة والمنسوجات والإلكترونيات الكهربائية والخدمات اللوجستية وغيرها من المجالات، مشيراً إلى أن الهدف من اللقاء بحث آليات تعزيز التجارة والاستثمار بين الطرفين، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، عبر إقامة معارض مشتركة وتنظيم لقاءات مشتركة، ووفود تجارية متبادلة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

أ ش أ


MENAFN19112023000202011048ID1107451118

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث