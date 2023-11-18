تجارية الأقصر تجري مباحثات مع وفد فيتنامي لتبادل التعاون الاقتصادي

MENAFN - Al-Borsa News) بحثت الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر، مع وفد من دولة فيتنام اليوم السبت، سبل دعم التبادل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وقال رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر المهندس يحيى محمد يحيى – في تصريح صحفي اليوم – إن الوفد يضم: السفير نجوين دى هونج السكرتير الأول والملحق التجاري لسفارة فيتنام ، حيث جرت مناقشة عدد من الاقتراحات أبرزها، عرض بعض المنتجات المتاحة في الأقصر، وفي أنحاء مصر؛ للتصدير إلى دولة فيتنام؛ مما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل وجذب العملة الصعبة عبر عدم الاعتماد على القطاع السياحي فقط بالأقصر، وتم بحث تعزيز التعاون في مختلف القضايا الإقليمية والدولية خاصة فيما يخص الجانب الاقتصادي والتجاري.

فيما وجه السفير نجوين دى هونج السكرتير الأول والملحق التجارى لسفارة فيتنام، الشكر لوفد الغرفة التجارية بالأقصر على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن مصر وفيتنام لديهما العشرات من الإمكانات التجارية والاقتصادية.

وقال السفير نجوين دي هونج إنه يجرى – حاليا – العمل على تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الزراعة والسياحة والمنسوجات والإلكترونيات الكهربائية والخدمات اللوجستية وغيرها من المجالات، مشيراً إلى أن الهدف من اللقاء بحث آليات تعزيز التجارة والاستثمار بين الطرفين، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، عبر إقامة معارض مشتركة وتنظيم لقاءات مشتركة، ووفود تجارية متبادلة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

أ ش أ



