اسشتهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN/ استشهد فجر اليوم الأحد، شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
وأفاد مصدر فلسطيني بأن الشاب عمر اللحام (20 عاما) اسشتهد بعد إصابته برصاص الاحتلال في رأسه خلال مواجهات اندلعت في المخيم بعد اقتحامه من جيش الاحتلال.
وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال منعت طواقم الهلال الأحمر في المدينة من الاقتراب من الشاب اللحام وتقديم العلاج له بعد إصابته.
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