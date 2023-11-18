اسشتهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN/ استشهد فجر اليوم الأحد، شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر فلسطيني بأن الشاب عمر اللحام (20 عاما) اسشتهد بعد إصابته برصاص الاحتلال في رأسه خلال مواجهات اندلعت في المخيم بعد اقتحامه من جيش الاحتلال.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال منعت طواقم الهلال الأحمر في المدينة من الاقتراب من الشاب اللحام وتقديم العلاج له بعد إصابته.