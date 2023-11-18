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مختبر ذكاء اصطناعي يجذب استثمارات بـ 300 مليون يورو من 3 مليارديرات

11/18/2023 11:02:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن المليارديرات كزافييه نيل ورودولف سعادة وإيريك شميت عن تأسيس مختبر جديد غير ربحي لبحوث الذكاء الاصطناعي في باريس باستثمارات قد تصل إلى 300 مليون يورو (326.2 مليون دولار)، ما يشكل أحدث الجهود الفرنسية في مجال تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي السيادية.
ومن المقرر أن تستثمر شركة «إلياد» التابعة لـ «نيل» وشركة «سي إم إيه سي جي إم» لسعادة 100 مليون يورو (108 ملايين دولار) لكل منهما، بحسب لهما في أثناء حضورهما مؤتمر «إيه آي بلس».
وسيستثمر الرئيس التنفيذي السابق لشركة «غوغل»، إريك شميدت، الذي حضر أيضا الفعالية، مبلغا من المال لم يفصح عنه من خلال شركة «شميدت فيوتشرز»، وفق ما نقلته وكالة «بلومبرغ».
وذكر المستثمرون أن المختبر، المسمى «كيوتاي»، سيجمع تمويلا إجماليا 300 مليون يورو تقريبا وسيقدم بحوثا مفتوحة المصدر. عمل بعض علماء هذا المختبر، سابقا، لدى «غوغل» التابعة لشركة «ألفابت» و«ميتا بلاتفورمز».
وتبحث فرنسا عن طرق لترسيخ مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ تتسابق البلدان لتسخير التكنولوجيا الناشئة من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والنفوذ. يستثمر عمالقة التكنولوجيا الأميركيون على غرار «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون.كوم» مليارات الدولارات لتطوير الذكاء الاصطناعي، ما يجعل الجهود الأوروبية تبدو ضئيلة بالمقارنة معها.

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