2 5 مليون دينار أرباح الاستثمارات الوطنية في 9 أشهر

MENAFN - Al-Anbaa) بدر الخرافي



الشركة تعزز موقعها الريادي بتحقيق معدلات ربحية إيجابية ونمو مستقبلي مستدام

«الاستثمارات» تدير رأس المال بحصافة لتكون مستعدة بشكل مناسب لأي سيناريوهات أو تحديات الشركة حافظت على مصالح واحتياجات عملائها بكفاءة عالية من حيث حجم الإيرادات والربحية



فهد المخيزيم



توفير منتجات وخدمات استثمارية مبتكرة ومميزة تسهم في تلبية احتياجات عملائنا

نجاح فريق إدارة الاستثمارات البديلة باجتياز الظروف الاقتصادية ومواصلة تحقيق نتائج مبهرة استطعنا تحقيق أداء متميز ببعض صناديقنا الاستثمارية مقارنة بباقي الصناديق المحلية المؤسسة

أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، والمنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث حققت الشركة أرباحا صافية بمبلغ 2.5 مليون دينار.وفي تعليقه على النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية بدر ناصر الخرافي، إن الشركة حافظت على أرباحها على الرغم من النتائج المالية السلبية المحققة خلال الربع الثالث من هذا العام 2023.وأضاف أنه بناء على هذه النتائج حافظت الاستثمارات الوطنية على الأداء الإيجابي خلال الأعوام السابقة، والذي نتجت عنه نجاحات متميزة ضمن أنشطتها المتعددة، الأمر الذي ساعدها في الحفاظ على مكانتها ضمن مصاف الشركات التنافسية على مستوى الكويت والمنطقة أيضا، وهذا ما أكد مكانتها كواحدة من أكبر شركات الاستثمار من حيث حجم الإيرادات والربحية المدعومة بالنتائج الإيجابية، وقدرتها الحفاظ على مصالح واحتياجات عملائها بكفاءة عالية.متانة المركز الماليوأشار الخرافــي إلى استمــرار الاستثمـــارات الوطنية في الحفاظ على الربحية للأداء الشامل حتى الربع الثالث من العام الحالي، وعلى الرغم من التحديات والمخاوف الاقتصادية العالمية ومعاناة الأسواق المالية من آثار الظروف الاقتصادية، إلا أن استراتيجية الاستثمارات الوطنية الحصيفة في الاستفادة من الفرص البيئية التشغيلية المتاحة في الكويت والتنوع في الاستثمارات الضخمة التي حافظت على تفوق الشركة في مواصلة تعزيز موقعها الريادي لتحقيق معدلات إيجابية في مؤشرات الربحية ونمو مستقبلي مستدام، ما يؤكد مزايا نموذج الأعمال المرنة للشركة من صفقات استثمارية واستحواذات وكفاءة أداء تشغيلي متميز بالزخم المستمر، وأيضا مساهمة القطاعات في العمليات التشغيلية والتنفيذ المنضبط لاستراتيجية الشركة، ما ساعدها على تحقيق التوازن من خلال قدرتها على الإدارة المالية والإدارة الحكيمة للمخاطرة، بالإضافة إلى القاعدة المتينة والمستقرة التي تتميز بها الاستثمارات الوطنية، والتي كان لها الأثر الواضح في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة.وأضاف أن استراتيجية الشركة والتي تزخم بالأداء الاستثنائي ترتكز على عدة أسس وهي تنويع مصادر الدخل وتقليل المخاطر، بالإضافة إلى التنوع والابتكار المبني على منهجية واضحة، ودعم الأسس الصلبة التي تتمتع بها الاستثمارات الوطنية، إضافة إلى تميز الشركة في إدارة مستويات رأس المال بحصافة للاستعداد بشكل مناسب لأي سيناريوهات قد يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الجهاز التنفيذي للشركة، الذي يعمل دائما على ترجمة تطلعات مجلس الإدارة الذي لا يألو جهدا في تحقيق طموحات المساهمين والعملاء بمختلف شرائحهم.صلابة المؤشرات الماليةوتعليقا على المركز المالي للاستثمــارات الوطنيــــة، استعرض الخرافي أداء الشركة الإيجابي لمجمل أعمال الأشهر الـ 9 من العام الحالي، والتي جاءت مواكبة للاستراتيجية التي وضعتها الاستثمارات الوطنية باعتبارها علامة استثمارية مصرفية مميزة، وعلى الرغم من التغير في أسعار الفائدة في المنطقة والعالم والذي أدى إلى انعكاس سلبي في حركة مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تراجعت هذه المؤشرات وبلغت في كل من سوق الكويت -2.0%، في سوق الإمارات (دبي) 9.8%، (أبوظبي) 2.4%، في سوق السعودية - 3.5% و1.8% في سوق قطر خلال الربع الثالث من عام 2023، إلا أن الشركة ما زالت تحافظ على صافي أرباح مالية بقيمة 2.5 مليون دينار وبواقع 3.15 فلوس للسهم الواحد.وكشف الخرافي أن إجمالي الأصول المدارة في نهاية الربع الثالث من عام 2023 قد بلغت 1.06 مليار دينار، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم 172.7 مليون دينار، وأضاف أن إجمالي الموجودات بلغ 239.3 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من 2023.واختتم الخرافي حديثه قائلا: «إننا نمضي بخطوات يقينة وسباقة في خلق مسارات جديدة للنمو لتعزيز موقعنا الريادي، عبر إحداث تأثير مستدام وإضافة قيمة وعلامة فارقة تمتد إلى جميع أنحاء المنطقة، وتوسيع نطاق خدماتنا في مختلف القطاعات والأسواق، بالإضافة إلى حصافة الشركة في الحد من المخاطر ومستويات الرسملة والسيولة القوية، وتعزيز القدرة على التعامل معها من خلال الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية من خلال الإدارة المالية الفعالة في مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية المختلفة والتميز في خدمة عملائنا ومساهمينا ووضعهم في المقدمة دائما وهي من أولويات الشركة، ولذلك نحن ملتزمون في تحقيق التغيير الإيجابي الدائم لهم»، مثمنا ثقتهم ودعمهم للاستثمارات الوطنية.إدارة ودراسة انتقائيةمن جانبه، أشاد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية فهد عبدالرحمن المخيزيم بالأداء والجهود الملحوظة، حيث أكد أن الاستثمارات الوطنية قد شهدت في الفترة الأخيرة نهجا متطورا لخطط واسعة قائمة على معايير تعزيز وإحداث الشمول المالي تمهيدا لانطلاقة نمو وتطور سريع، سنشهدها خلال السنوات المقبلة، حيث ركزت الاستثمارات الوطنية جهودها في مواكبة وتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء والقدرة على تقديم أفضل الصفقات والخدمات الاستثمارية التي تعتمد على التقنيات الرقمية المتقدمة، كما أكدت نجاح خطط الشركة الراسخة في جميع قطاعاتها، ما كان له الأثر الإيجابي في زيادة الراغبين بالاستثمار في الفرص المتميزة، وأيضا من خلال المحافظ الاستثمارية المدارة من قبل الشركة للأفراد والمؤسسات محليا وعالميا.فرص انتقائية ناجحةوأشاد المخيزيم بالجهود الاستثــنائيـة لقطـــــاع الاستثمارات المصرفية وذلك بفضل الاستراتيجية المميزة، حيث نجح في اقتناص العديد من الفرص الاستثمارية، وذلك باستقطاب العديد من عمليات الاستحواذ والاكتتابات وزيادة رأس المال في شركات عدة، كما نجحت إدارة خدمات الاستشارات المالية بإدارة العديد من الاكتتابات الخاصة والإدراجات النوعية في بورصة الكويت.وعلى صعيد متصل، نجحت شركة الاستثمارات الوطنية بالقيام بدور استشاري واستثماري حصري لعملية البيع لإحدى أكبر الشركات التعليمية، حيث تعتبر هذه الصفقة واحدة من أضخم الصفقات التي تمت في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى دورها كمستشــار إدراج حصري لأسهم شركة بارزة في قطاع السيارات، كما قامت الشركة بدور المستشار المالي الحصري لشركة في قطاع الأغذية، وأيضا تم تعيين الاستثمارات الوطنية كمدير إصدار لطرح أسهم ممتازة لشركة تعمل في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى تعيين الشركة كمستشار إدراج حصري لأسهم شركة بارزة في قطاع العقار. وقام الفريق بالترتيب والتنسيق لحصول الشركة على تمويل من البنوك لأحد العملاء. وقد نجحت الشركة كمستشار مالي مستقل في عملية الاندماج بين شركة المزايا القابضة ش.م.ك.ع وشركة دبي الأولى للتطوير العقاري ش.م.ك.ع. بالإضافة إلى نجاح الفريق بتنفيذ العدد من الخدمات الاستشارية لشركات مدرجة وغير مدرجة.الاستثمارات البديلةوفي بيئة السوق الديناميكية، نجح فريق إدارة الاستثمارات البديلة بتحقيق نتائج مبهرة في اجتياز وانتهاء الاستثمارات العقارية من مشروع سكن الطلاب بموعده المحدد، وذلك بمعدل إشغال بنسبة 99.37%، بالرغم من الظروف والشؤون الاقتصادية العامة، ومن المتوقع نمو الإيجارات بنسبة متميزة قد تبلغ 6%. كما يتوقع أيضا الانتهاء من إتمام معاملات البيع والشراء لمشروعين بالغي الأهمية بحلول نهاية العام الحالي 2023، والذي يؤكد التزام الشركة في التوسع في محفظتها العقارية بما يرسخ استقرارها وتوقعاتها الإيجابية. ومن ناحية التطور التكنولوجي، تشارك الاستثمـــــارات الوطنيـــــــة بسجل أداء استثنائي في السوق مع مدير صندوق ذي نمو واسع، وذلـــــــــك بمشاركة مرتقبة ومتوقعة، حيث يعتبر هذا الأداء بمنزلة دليل على التزام الاستثمارات الوطنية الثابت في تعزيز النمو والحداثة، وسعيها الدائم نحو تقديم خدمات استثمارية واعدة لتحقيق عوائد مجزية، ما يساعد على التوافق وخلق الفرص المتطورة والمستحدثة في العمل.وعن أداء قطاع مينا للاستثمارات المسعرة، أشار المخيزيم باستمرار الأداء المتميز لصناديقنا الاستثمارية خلال فترة الأشهر الـ 9 الماضية والذي يعكس مدى تميز ونجاح الإدارة في تبني استراتيجيات تهدف إلى تحقيق عوائد مالية مجزية لعملاء الشركة.أداء الصناديق الاستثماريةوبالنظر إلى أداء صناديق الأسهم الاستثمارية خلال هذه الفترة، ذكر المخيزيم أنه على الرغم من الظروف العالمية والتي تمثلت في الصراعات الجيوسياسية والاقتصاديـة، وارتفــاع معدلات التضخم، وضعف التوقعات بشأن النمو الاقتصادي العالمي ومحاولة الاحتياطــــــي الفيدرالي السيطرة على معدلات التضخم وتشديد السياسة النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة، إلا أن بعض صناديقنا الاستثمارية حققت مراكز متقدمة مقارنة بباقي الصناديق المحلية المؤسسة داخل الكويت وبالأخص المتخصصة، وذلك نتيجة لعدة عوامل رئيسية مهمة وهي القرارات الاستثمارية الرشيدة والإدارة الحصيفة للصناديق مــــن خلال الاستثمار في أسهم الشركات الممتازة ذات العوائد المجزية والإدارة الراسخة والرؤية المستقبليـــــة الواضحة، حيث حقق صندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية أداء إيجابيا متميزا خلال الفترة من العام بلغت نسبته 7.5%، بالإضافة إلى صندوق زاجل للخدمات والاتصالات الذي حقق أداء إيجابيا أيضا بلغت نسبته 5.6% خلال الفترة نفسها.وقال المخيزيم إن ما شهده قطاع الاستثمارات العقارية من الاستمرار الإيجابي في المحافظة على نسب الأشغال العالية في العقارات التابعة للشركة والعقارات المدارة من قبلها، حيث نجح القطاع في زيادة حجم العقارات المدارة، بالإضافـــــة إلى زيادة عدد المحافظ العقارية خلال الربع الثالث، وذلك بتسلم محفظتين عقاريتين على أن يتم البدء في إدارتهما في الربع الرابع من العام الحالي.كما تم تعزيز تقنية النظام العقاري الإلكتروني، وذلك لتمكين المستأجرين من المتابعة الفورية لجميع الأمور المتعلقة بوحداتهم العقارية، والمضي قدما في وضع خططا لتطوير بعض العقارات والمحافظة على قيمة الأصول وتطوير مرافقها.ريادة في التحول الرقميأشار بدر الخرافي إلى أن استراتيجية «الاستثمارات الوطنية» تطمح لنيل أعلى درجات رضا العملاء، وذلك من خلال التواصل الدائم معهم عبر الدراسات واستطلاعات آرائهم، مؤكدا استناد استراتيجية الشركة على السعي الدائم لتطوير أعمالها الرقمية بهدف الارتقاء بخدماتها المتكاملة، ومواصلة الريادة في التحول الرقمي للتوسع في تطبيق الحلول الذكية وتطويرها لضمان بنية تحتية مرنة وقابلة للتطور لإحداث نقلة نوعية في الخدمات والمنتجات الاستثمارية المبتكرة والمميزة التي تلبي جميع احتياجات وتطلعات عملاء الشركة، بالإضافة إلى تعزيز الأمن السيبراني لضمان السرية، حيث تولي الشركة اهتمامها الواسع في توفير الأمان لحماية معلومات العملاء والموظفين من أي انتهاكات قد تحصل لشبكة بياناتهم.مواصلة التميز والنمو المستدامأشاد فهد المخيزيم بالجهود المبذولة والأداء المتميز للشركة والنمو المستدام الذي تحافظ عليه الاستثمارات الوطنية لسنوات عدة، والذي جاء نتيجة نجاح الإدارة التنفيذية في عمل وبناء استراتيجيات فعالة ترتكز على الخبرة والريادة في تحقيق المعادلة الصعبة لهذا النجاح، وأيضا الحضور البناء في السوق وحيازة ثقة العميل من جانب، بالإضافة إلى الاستمرار وبخطى واضحة في التميز والابتكار والمنافسة من جانب آخر.تنمية ودعم الكوادر الوطنيةأوضح بدر الخرافي أن «الاستثمارات الوطنية» تواصل دعم مواردها البشرية من خلال مساعيها في تنمية الكفاءات الوطنية، وتوفير السبل لدعم الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية، من خلال خلق بيئة عمل قادرة على تطوير الأعمال وتعزيز المعرفة واستقطاب المواهب والكفاءات الشابة، وانطلاقا من هذه الاستراتيجية، وجه قطاع الموارد البشرية والشؤون الإدارية كافة اهتمامه خلال الربع الثالث من العام الحالي لدعم برنامج (Shift) المصمم لتطوير وتأهيل خبرة المرأة الكويتية لدخول سوق العمل الاستثماري، حيث نظم القطاع بالتعاون مع Creative Confidence برنامج تدريبي شامل، وذلك للمساهمة في دفع عجلة التنمية البشرية إلى الأمام، انطلاقا من ركائز أساسية في تحفيز الشباب الكويتي على تعلم مهارات الابتكار والإبداع.استقطاب 20 مليون دينار أصول مدارة منذ بداية العامأفصح فهد المخيزيم عن استمرار قطاع إدارة الثروات بتحقيق إنجازات مهمة خلال الربع الثالث من عام 2023، من خلال مثابرة الفريق بالبحث وتقديم فرص استثمارية مجدية والتي ساهمت في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الجديدة للشركة، وتعظيم أصولها المدارة بما يربــو علـــى 20 مليون دينار منذ بداية العام، وذلك في ظل بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات الاستثنائية التي تمر بها المنطقة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، حيث تمكنت من خلالها تحقيق نمو في عدد المحافظ الاستثمارية الجديدة بمعدل 17% للأشهر الـ 9 من العام الحالي، كما يقوم القطاع بتطبيق العديد من الممارسات والتي ساعدت على تطوير والارتقاء بخدمة المستثمرين ومواكبة آخر التقنيات المتبعة.شكر وتقديرتقدم بدر الخرافي بالشكر الجزيل إلى جميع المساهمين على مواصلة الدعم وثقتهم الدائمة بالاستثمارات الوطنية، والشكر موصول إلى عملاء الشركة لولائهم الدائم وتفاعلهم مع ما تقدمه الاستثمارات الوطنية من خدمات جديدة وملائمة لتطلعاتهم واحتياجاتهم، كما تقدم بالشكر للجهات الرقابية. كما أثنى الخرافي على الجهود المبذولة للإدارة التنفيذية والتي تتسم بالاحترافية العالية ومواصلتها للنهج المثالي لرؤية الشركة واستراتيجيتها في خدمة العملاء استنادا إلى عناصر العمل المنهجي، بالإضافة إلى جهود موظفي الشركة في تحقيق النمو الإيجابي والأهداف الاستراتيجية التي جعلت الاستثمارات الوطنية واحدة من أبرز الشركات الاستثمارية في المنطقة.تقديم خدمة صانع السـوق لـ 11 شركةأشار فهد المخيزيم إلى أنه ضمن الخطط التوسعية في أنشطة الشركة الاستثمارية المتعلقة بخدمة صانع السوق، حيث استطاعت الشركة خلال الربع الثالث استقطاب العديد من الشركات لتقديم خدمة صانع السوق، ومواصلة أدائها بتقديم هذه الخدمة على 11 سهم شركة مدرجة في بورصة الكويت مع تحقيقنا لمعدلات الدوران والسيولة المطلوبة على تلك الأسهم بشكل فعال، هذا، وستتم إضافة شركة جديدة من السوق الأول (شركة السفن) خلال فترة الربع الرابع من العام الحالي.