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بريطانيا تنفق 3 1 مليارات دولار لتقليل البطالة

11/18/2023 11:02:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يخطط وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت لإنفاق 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.1 مليارات دولار) إضافية على دعم التوظيف للأشخاص الذين يعانون من المرض والبطالة على المدى الطويل، كجزء من حملة أوسع لخفض فاتورة الرعاية الاجتماعية وتعزيز القوى العاملة. وقالت وزارة الخزانة إن بيان الخريف الذي سيتم الإعلان عنه يوم الأربعاء المقبل سيتضمن خطة «العودة إلى العمل» التي تهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية عقلية وجسدية في البحث عن وظائف والاحتفاظ بها.
وقالت الوزارة إن «مزيجا من سياسة العصا والجزرة» من شأنه أن يساعد الشركات والأفراد مع تعزيز الاقتصاد، ووصفت التغييرات بأنها أكبر إصلاح لنظام الرعاية الاجتماعية منذ اعتماد نظام «يونيفرسال كريدت» في عام 2010، وهو نظام الإعانات الاجتماعية والمساعدات الحكومية الذي تعتمده بريطانيا لتقديم المساعدات لمستحقيها. وقال تقرير نشرته جريدة «فايننشال تايمز» البريطانية، واطلعت عليه «العربية.نت» إن الوزير هانت جعل من أولوياته الحد من التكلفة المتصاعدة لإعانات العجز ومعالجة الزيادة في عدد الأشخاص العاطلين عن العمل بعد وباء كورونا.

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