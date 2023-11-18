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Stc تصدر شهادات لمن يهمه الأمر إلكترونيا لموظفيها

11/18/2023 11:02:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قامت شركة الاتصالات الكويتية (stc)، بتحديث تطبيق myHR الخاص بالشركة، وبناء عليه أطلقت خدمة إلكترونية جديدة تضاف إلى قائمة الخدمات الإلكترونية المقدمة لديها، وهي إصدار شهادات «لمن يهمه الأمر» لموظفيها. وتأتي هذه المبادرة كجزء من رحلة التحول الرقمي الداخلية لشركة stc باعتبارها عنصرا أساسيا ضمن استراتيجية الشركة الحالية لتعزيز الخدمات التي تقدمها الى عائلة stc. تهدف الميزة الجديدة التي أطلقتها stc لموظفيها إلى إصدار شهادات «لمن يهمه الأمر» إلكترونيا عند الطلب لتقديمها إلى مختلف المؤسسات الخارجية مثل البنوك والمؤسسات المالية وغيرها. كما يمكن تقديم الطلبات من خلال تطبيق myHR الخاص بالشركة أو منصة الخدمة الذاتية للموظفين، حيث سيتم إنشاء الشهادات تلقائيا. ولتبسيط عملية التحقق والمصادقة، سيتم تضمين رمز الاستجابة السريعة في كل شهادة، للتحقق من صحة الشهادة بمجرد مسحها ضوئيا. وستعمل الشهادات الإلكترونية للموارد البشرية أيضا على زيادة سرعة وكفاءة اصدار مثل هذه المستندات، مما يزيد من تعزيز رحلة الرقمنة والتحول الرقمي. خلال الفترة الماضية عملت stc بشكل متواصل على استكشاف وتقديم مفاهيم جديدة للسوق بهدف تلبية احتياجات جميع أصحاب المصلحة، سواء من العملاء أو الموظفين. وتستغل الشركة خبرتها ومعرفتها الرقمية لتقديم حلول فعالة من شأنها تسهيل مختلف العمليات التشغيلية وتحقيق نتائج فاعلة. باعتبارها شركة رائدة في القطاع الخاص، تعد stc من أولى الشركات التي اطلقت بوابة إصدار شهادة الخدمة الذاتية للموظفين. وتسعى الشركة بشكل متواصل الى استكشاف حلول جديدة وإيجاد طرق مبتكرة وفاعلة لدمج تقنيات رقمية ضمن نظامها البيئي الداخلي.

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