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الخليج يقدم هدايا ترحيبية للعملاء الجدد لحساب Red

11/18/2023 11:02:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حرصه على مكافأة عملائه الشباب، أعلن بنك الخليج عن تقديم هدايا ترحيبية حصرية للعملاء الجدد في حساب Red وRed Plus، عند تحويل الإعانة الطلابية إلى حساباتهم، وذلك بالتعاون مع نادي Fitness Flare.
وتشمل قائمة العروض الترحيبية للشباب التي تتواصل لغاية 31 ديسمبر المقبل ما يلي: اشتراك مجاني لمدة شهر في نادي Flare الرياضي، و25% خصما لمدة شهر على وجبات ماكرو دايت، و50% خصما على الـ ter it مصممة خصيصا لعملاء red.
وتعد بطاقة ماستركارد مسبقة الدفع «red plus»، أول بطاقة مسبقة الدفع تقدم ميزة الاسترداد النقدي لفئة الشباب في الشرق الأوسط، كما أنها توفر أعلى برنامج استرداد نقدي في الكويت، وتعد أول بطاقة ماستركارد مسبقة الدفع مصممة بشكل عمودي.
ويتمتع حاملو بطاقة «red plus» بالعديد من المميزات، بما فيها خصومات في المطاعم المفضلة لديهم، ضمن برنامج عروض المطاعم من بنك الخليج، كما يمكنهم الحصول على خصومات فورية تصل إلى 25% في أكثر من 550 من المطاعم والمقاهي في جميع أنحاء الكويت.
إضافة إلى الاستمتاع بمزايا برنامج الخليج للعروض الترويجية والحصول على خصومات فورية تصل إلى 30% في أكثر من 300 محل تجاري، والاستمتاع بالعروض على مجموعة متنوعة من الأقسام، بما في ذلك السفر والترفيه والصحة والجمال وغيرها كجزء من برنامج عروض الخليج.

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