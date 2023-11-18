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التجارة لجنة لمناهج التقييم العقاري والجهات التدريبية

11/18/2023 11:02:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، قرارا وزاريا بشأن تشكيل لجنة اعتماد مناهج التقييم العقاري والجهات التدريبية برئاسة وكيل وزارة التجارة زياد الناجم علي وأحمد اللهيب نائبا للرئيس وبعضوية كل من عبدالله عادل الفلاح، وسليمان حمد البدر، على أن تكون البندري خالد العنزي عضوا ومقررا، بمدة عمل شهرين من تاريخ صدور القرار في 12 الجاري ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بناء على طلبها.
وحدد العيبان للجنة 4 اختصاصات رئيسية تأتي كالتالي:
1- تحديد النقاط الرئيسية للمناهج المتعلقة بالتقييم العقاري وفقا للقرار الوزاري 152/2023.
2- صياغة إعلان لدعوة جميع الجامعات والمعاهد المحلية الراغبة في تقديم برنامج تدريبي في التقييم العقاري وفقا للقرار الوزاري 152 لسنة 2023، كما للجنة الحق في دعوة أي جهة بشكل مباشر في سبيل تحقيق ذات الغرض.
3- مراجعة المناهج التي تقدمها الجهات التدريبية واعتمادها.
4- اعتماد الجهات المؤهلة للتدريب.
وأقر القرار بأن يكون اعتماد الجهات التدريبية من قبل وكيل وزارة التجارة والصناعة أو وفقا لتوجيهاته بناء على توصيات اللجنة، وللجنة في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات التنسيق المباشر مع الجهات التابعة للوزير ومخاطبتها لتزويد أعضاء اللجنة بالبيانات والمعلومات التي تتطلبها مهامها، كما أن على هذه الجهات توفير ما يطلبه أعضاء اللجنة، وللأعضاء أيضا الانتقال إلى أي من هذه الجهات والاطلاع على أي وثائق أومستندات ترتبط بمهام عمله.
..ولجنة للتظلمات من القرارات التأديبية
أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، قرارا حمل رقم 160/2023 بتشكيل لجنة التظلمات من القرارات التأديبية وفقا لأحكام القانون رقم 103 لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات المنصوص عليها بالمادة 22 برئاسة المستشار هيثم العتيقي وعضوي كل من د.عايد الهطلاني وفاطمة الرشود ممثلين عن جمعية المحاسبين والمراجعين، وغدير الياقوت ممثلة عن إدارة الشركات المساهمة أمينا للسر.
وقضى العيبان في قراره بأن تختص اللجنة بالنظر في التظلمات من القرارات التأديبية التي تقدم من مراقبي الحسابات ويكون تقديم التظلم إلى اللجنة بطلب كتابي أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ العلم به.
وحدد القرار مدة عمل اللجنة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار في 12 الجاري ويحق لها طلب تمديد لذات المدة لمرة واحدة بعد تقديم طلب رسمي بذلك.
..وتأهيل وتدريب مستمر لتطوير القدرات المهنية لمراقبي الحسابات
وأصدر العيبان قرارا وزاريا بشأن تطوير القدرات المهنية لمراقب الحسابات وآلية التأهيل المستمر.
ووفقا للقرار الذي حمل رقم 159 لسنة 2023 فقد قضى في مادته الأولى بأن يلتزم مراقب الحسابات بتطوير قدراته المهنية والحرص على التدريب المستمر وفقا لدليل بيانات التعليم الدولية التي تصدر من الاتحاد الدولي للمحاسبين وفقا لأحدث الإصدارات.
وقضى القرار في مادته الثانية بأن تقدم جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تصورها حول آلية وكيفية تطوير القدرات المهنية لمراقب الحسابات خلال 3 أشهر من صدور هذا القرار الصادر في 12 الجاري على أن تعتمدها الوزارة خلال شهر.
وشدد القرار على أنه يجب على الإدارة المختصة أن تقدم تقريرا سنويا بشأن مراقبي الحسابات يتضمن مدة التزام مراقبي الحسابات بالآلية المعتمدة بموجب التصور الذي ستقدمه جمعية المحاسبين.
..الوقاية المدنية من أسلحة الدمار الشامل ضمن 9 أنشطة جديدة
وأصدر العيبان عدة قرارات بإضافة 9 أنشطة جديدة إلى الأنشطة التجارية ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتتضمن كلا من البيع بالجملة للدواجن المجمدة والمبردة، وتجهيز وإدارة الأفراح وتأجير المعدات، البيع بالتجزئة لأدوات ومستحضرات التجميل الخاصة بالصالونات، والوقاية المدنية من أسلحة الدمار الشامل والبحث عن أملاك الأشخاص المفقودة واستردادها وتصميم المنسوجات والمشغولات والحياكة اليدوية، وتحصيل مطالبات الأفراد وحقوقهم المستحقة على شركات التأمين، وتحصيل أموال الأفراد وحقوقهم المترتبة على عقود التأمين وصناعة المصاعد الكهربائية وأبوابها وآلاتها ومكائنها وأجهزة فتح أبواب المصاعد.

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