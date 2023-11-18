محمد الجراح يحصد جائزة إنجاز العمر بالصيرفة الإسلامية وتكريس العطاء للمجتمع



الجراح: يشرفني التتويج بالجائزة وسأواصل بذل الجهود لتطوير إستراتيجيات «KIB» لضمان مسار النمو أسعى إلى تحقيق أهداف البنك والحفاظ على موقعه التنافسي والريادي بين مؤسسات القطاع المصرفي بالكويت

منحت مجلة «وورلد فاينانس» البريطانية، رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي (KIB)، الشيخ محمد الجراح جائزة «إنجاز العمر في الصيرفة الإسلامية وتكريس العطاء للمجتمع»، وذلك ضمن برنامج جوائزها السنوي المرموق لتكريم المؤسسات المالية الإسلامية وروادها حول العالم.وحصد الجراح هذه الجائزة رفيعة المستوى، تقديرا لمساهماته الاستثنائية في صناعة الصيرفة الإسلامية، وأدائه المتميز، والتزامه الثابت بتحقيق تأثير إيجابي في المجتمع، وقد أشادت المجلة بجهوده المستمرة في الحفاظ على مبادئ التمويل الإسلامي ودعمه المستمر للمبادرات المجتمعية المتنوعة، وتفانيه المذهل بهدف تحقيق الصالح العام.وتستند المجلة في تقييمها إلى العديد من المعايير المحددة لاختيار المرشح الفائز بهذه الجائزة، ومن أهمها الفطنة في مجال ريادة الأعمال، القيادة الاستثنائية والتواضع، حيث كانت تلك الصفات مصدر إلهام للكثير من الأفراد والمؤسسات المالية في القطاع المصرفي.وفي كلمته تعقيبا على هذه المناسبة، قال الجراح: «يشرفني أن أتوج بجائزة إنجاز العمر في الصيرفة الإسلامية وتكريس العطاء للمجتمع»، مؤكدا مواصلته بذل الجهود لتطوير استراتيجيات البنك بما يضمن مسار نموه التصاعدي، وتحقيق أهدافه والحفاظ على موقعه التنافسي بين مؤسسات القطاع المصرفي في الكويت كبنك رائد يقدم خدمات متكاملة.ويشغل الجراح منذ عام 2010، منصب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي (KIB)، وقد أسهم بشكل كبير في نمو البنك وتبوئه مركزا رياديا في الكويت منذ ذلك الحين.تجدر الإشارة إلى أن الجائزة التي حصدها رئيس مجلس الإدارة هي واحدة من أربع جوائز فاز بها KIB في برنامج جوائز التمويل الإسلامي لعام 2023.وتعد مجلة «وورلد فاينانس»، التي تتخذ من لندن مقرا لها، من المنصات الإعلامية الرائدة والبارزة عالميا في المجال الاقتصادي والمالي، وهي تواصل تقديم جوائزها السنوية في مجال التمويل الإسلامي مع فئات متنوعة للاحتفاء بقادة الصناعة والشخصيات المعروفة.