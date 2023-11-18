-->

Sunday, 19 November 2023 09:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لؤي مقامس الأهلي ملتزم بتقديم خدمات مالية متطورة لعملائه

11/18/2023 11:02:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك البنك الأهلي الكويتي في برنامج عبر أثير إذاعة كويت FM، التزاما منه بتعزيز الوعي المصرفي والمالي بين أفراد المجتمع في الكويت، كجزء من مساهمته الدائمة في حملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت.
وساهم ممثل البنك الأهلي الكويتي في مناقشة أهمية تعزيز الثقافة المالية والوعي المالي والاقتصادي خلال البرنامج، ما يعكس حرص البنك على أهمية تزويد العملاء بالمعلومات الضرورية لاتخاذ قرارات مالية سليمة على جميع المستويات.
وتعليقا على هذه المشاركة، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي ـ الكويت لؤي مقامس: «لقد وفر لنا البرنامج منصة مميزة لتسليط الضوء على المبادرات والأهداف الرئيسية لحملة لنكن على دراية، والتي نهدف من خلال المشاركة في فعاليتها إلى تعريف العملاء بحقوقهم وواجباتهم المصرفية وتحقيق الشمول المالي على صعيد المجتمع».
وأشار إلى أنه من خلال التعاون مع إذاعة كويت FM يعزز البنك الأهلي الكويتي التزامه بدعم المبادرات الوطنية، التي تهدف إلى تعزيز الوعي المالي ونشر الثقافة المصرفية، لافتا إلى أن هذه الشراكة تتيح للبنك الوصول إلى فئات أكبر من الجمهور والتفاعل إيجابا وبشكل هادف مع جميع فئات المجتمع.
وبين مقامس أنه من خلال المشاركة في مثل هذه البرامج، يدرك البنك أهمية المساهمة في زيادة المعرفة المالية لدى العملاء، مشددا على التزام البنك بتقديم خدمات مالية متطورة جنبا إلى جنب مع تثقيف الجمهور حول المسائل والقضايا المالية والمصرفية المهمة.
وأعرب مقامس في نهاية تصريحه، عن سعادة البنك بالمشاركة في البرنامج لرفع مستوى الوعي المصرفي حول سلسلة من المواضيع المتنوعة التي تتضمنها حملة «لنكن على دراية»، منوها إلى أنه يهدف من خلال التعاون مع مثل هذه المنصات إلى تزويد العملاء بالمعلومات الأساسية لاتخاذ قرارات مالية ومصرفية صحيحة، وطرق الاستخدام الأمثل لمنتجات وخدمات البنك الأهلي الكويتي.
ويعد البنك الأهلي الكويتي من أبرز الداعمين لحملة لنكن على دراية التوعوية التي ينظمها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، ويهدف من خلال مبادراته المختلفة إلى تعزيز الشمول المالي في المجتمع، من خلال المساهمة في تثقيف الأفراد حول حقوق العملاء وواجباتهم عند التعامل مع البنوك، والتعريف بالخدمات المصرفية المختلفة، والخدمات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وسبل تجنب الاحتيال المصرفي والمالي وشروط الحصول على القروض والخدمات الرقمية وغيرها.
ومنذ تأسيس البنك الأهلي الكويتي عام 1967 يواصل العمل على طرح منتجات جديدة وتطويرها، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.
هذا، ويوفر البنك الأهلي الكويتي ـ مصر جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيسي وفروعه الأربع والأربعين المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
ويتواجد البنك الأهلي الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يقدم جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الشركات الكويتية والإماراتية، ويخدم كذلك عملاءه الأفراد من خلال فروعه المتواجدة في دبي وأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي DIFC.

MENAFN18112023000130011022ID1107451057

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث