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1 96 مليار دينار قيم الأوراق المالية والمسكوكات في الكويت بنهاية أكتوبر الماضي

11/18/2023 11:02:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في أكتوبر الماضي نحو 1.962 مليار دينار بارتفاع قدره 3 ملايين دينار وبنسبة 0.15% عن شهر سبتمبر الماضي البالغ 1.959 مليار دينار، مقسمة إلى 1.930 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاء مجموع قيم المسكوكات بقيمة 31.459 مليون دينار. فقد حافظت أوراق النقد فئة 20 دينارا خلال شهر أكتوبر على مستويات شهر سبتمبر عند مستوى 1.117 مليار دينار.
في حين ارتفعت قيمة فئة 10 دنانير، حيث وصلت في نهاية أكتوبر الى 627.91 مليون دينار مقارنة بـ622.3 مليون دينار في سبتمبر الماضي. وتقلصت فئة 5 دنانير فبلغت بنهاية أكتوبر الماضي 109.58 ملايين دينار مقارنة بـ 110.47 ملايين دينار في سبتمبر الماضي.
وانخفضت فئة الواحد دينار، حيث بلغت بنهاية أكتوبر الماضي 49.36 مليون دينار مقارنة بـ 51.23 مليون دينار في سبتمبر الماضي. كما تراجعت فئة نصف الدينار فقد بلغت 14.23 مليون دينار بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بـ 14.61 مليون دينار في سبتمبر الماضي.
وأخيرا نزلت فئة ربع الدينار، حيث بلغت بنهاية أكتوبر الماضي 11.96 مليون دينار مقارنة بـ 12.29 مليون دينار في سبتمبر الماضي.
أما على مستوى المسكوكات فقد ارتفعت خلال أكتوبر لتصل إلى مستوى 31.45 مليون دينار مقارنة بمستوى شهر سبتمبر الماضي والبالغة 31.38 مليون دينار.
ارتفعت فئة الـ 100 فلس خلال الشهر الماضي لتصل الى 14.20 مليون دينار مقارنة بـ 14.17 مليون دينار خلال شهر سبتمبر الماضي.

MENAFN18112023000130011022ID1107451056

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