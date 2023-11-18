1 55 مليار دينار أرباح 29 شركة بالسوق الأول بقفزة 33%



35 % نمو إيرادات شركات السوق الأول التشغيلية لتبلغ 7.1 مليارات دينار.. و2.5 مليار الربح التشغيلي

31.3 مليار دينار القيمة السوقية للشركات القيادية.. تعادل 79% من قيمة «البورصة» البالغة 39.6 ملياراً



النتائج خفضت تقييمات الشركات القيادية.. ليتداول السوق الأول عند مضاعف سعر للربحية 15.4 مرة غالبية شركات السوق الأول نمت بأرباحها بدعم ارتفاع أرباح البنوك مع تحسن بيئة الأعمال.. وارتفاع الفائدة

المحلل الماليتعتبر شركات السوق الأول وعددها 31 شركة مدرجة في بورصة الكويت الرافعة الرئيسية للبورصة من حيث الأداء والسيولة والقيمة الرأسمالية السوقية، حيث بلغت قيمتها السوقية مجتمعة نحو 31.3 مليار دينار، اي ما يعادل 79.1% من القيمة السوقية الإجمالية لبورصة الكويت التي بلغت 39.58 مليار دينار، كما في 15 نوفمبر 2023.وأيضا تستقطب أسهم السوق الاول معظم السيولة في السوق، حيث شكلت السيولة على الأسهم الـ 31 منذ بداية عام 2023 نحو 80% (7.17 مليارات دينار) من سيولة البورصة التي بلغت بدورها 8.91 مليارات دينار.وبعد ان أعلنت شركات السوق الأول عن نتائجها المالية لفترة أول 9 أشهر من 2023، فقد ارتفع صافي الأرباح المجمعة لشركات السوق الأول الـ 29 (باستثناء بوبيان للبتروكيماويات وألافكو حيث السنة المالية مختلفة عن باقي الشركات) بنسبة 33% لتسجل 1.549 مليار دينار، ارتفاعا من 1.16 مليار دينار في الفترة المقابلة من عام 2022.وارتفع صافي أرباح معظم شركات السوق الأول بشكل ملحوظ بينما انخفضت أرباح 9 شركات وتكبدت شركة واحدة الخسائر، ويأتي هذا الارتفاع لصافي الأرباح نتيجة الارتفاع الملحوظ في صافي أرباح البنوك، خاصة بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي (بيتك) وبوبيان والخليج وزين والمباني، وذلك نتيجة تحسن بيئة الأعمال وارتفاع أسعار الفائدة بالنسبة للبنوك.وبالتزامن مع هذه النتائج الجيدة فقد انخفضت تقييمات الشركات وأصبحت مناسبة لمعظمها، حيث يتداول السوق الأول عند مضاعف سعر إلى الربحية 15.4 مرة.وعند تحليل أرقام الإيرادات التشغيلية، يتبين ان معظم شركات السوق الأول قد حققت نموا ملحوظا في إيراداتها التشغيلية باستثناء بعض شركات الخدمات المالية التي تأثر نشاطها التشغيلي بالتذبذب في أسواق المال والخسائر في أسواق الأسهم، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية المجمعة لشركات السوق الأول بنسبة 35% لتسجل 7.14 مليارات دينار في أول 9 أشهر من عام 2023 مقارنة بـ 5.3 مليارات دينار في أول 9 أشهر من عام 2022.وأيضا ارتفع صافي الربح التشغيلي المجمع لشركات السوق الأول بنسبة 29% ليسجل 2.47 مليار دينار مقارنة بـ 1.91 مليار دينار في الفترة المقابلة من عام 2022.وقد تصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) شركات السوق الأول من حيث صافي الأرباح، حيث حقق 461.53 مليون دينار في أول 9 أشهر من عام 2023 بنسبة نمو 124%، تلاه «الوطني» بصافي أرباح بلغ 431 مليون دينار ومن بعده جاء كل من مجموعة زين وبنك بوبيان بصافي أرباح بلغ 172.2 مليونا و61 مليون دينار، على التوالي. أما أجيليتي فمن الملاحظ ارتفاع كبير في صافي أرباحها نسبته 39% لتسجل 57.53 مليون دينار.أما من حيث الإيرادات التشغيلية فقد تصدرت مجموعة زين بإيرادات بلغت 1.41 مليار دينار مرتفعة بنسبة 11.4% عن أول 9 أشهر من عام 2022 وبصافي ربح تشغيلي بلغ 284.1 مليون دينار وبهامش ربح تشغيلي نسبته 20%، وحققت أجيليتي إيرادات تشغيلية بلغت 1 مليار دينار (مرتفعة بنسبة 91.5%) وبربح تشغيلي بلغ 110.1 ملايين دينار بارتفاع نسبته 34% في ربحها التشغيلي وبهامش ربح بلغ 11%. أما «بيتك» فقد حقق ثاني أعلى الإيرادات التشغيلية قيمتها 1.115 مليار دينار وأرباح تشغيلية قدرها 740 مليون دينار.أما «الوطني» فقد حقق صافي أرباح تشغيلية قدره 553.6 مليون دينار مقابل إيرادات تشغيلية بلغت 863.75 مليون دينار وكان واضحا ارتفاع الإيرادات التشغيلية لمجموعة المشاريع - كيبكو - بنسبة 88% لتسجل 935.44 مليون دينار وصافي أرباح تشغيلية بلغ 108 ملايين دينار وبهامش ربح تشغيلي بلغ 12%.