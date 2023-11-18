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7 7 مليارات دولار سندات أميركية باعتها الكويت في 9 أشهر من 2023

11/18/2023 11:02:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علاء مجيد
تراجعت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأميركية خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 2.76% وبقيمة 1.16 مليار دولار، لتصل إلى 40.78 مليار دولار، مقارنة مع 41.94 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.
ومنذ بداية العام وخلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي، تراجعت حيازة الكويت من السندات الأميركية بنسبة 15.95% وبقيمة 7.74 مليار دولار مقارنة بـ 48.52 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
وعلى أساس سنوي، فقد تراجعت حيازة الكويت من السندات الاميركية بنسبة 23.2% وبقيمة 6.46 مليار دولار لتصل الى 40.78 مليار دولار مقارنة مع 50.24 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2022، وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الاجل بقيمة 1.45مليار دولار فيما تبقى النسبة الاكبر من السندات طويلة الاجل بقيمة 39.33 مليار دولار.
وتواصل الكويت خفض حيازتها من سندات الخزانة الأميركية منذ بداية العام، وذلك تزامنا مع توقف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن رفع الفائدة وما تعكسه البيانات الاقتصادية المتعاقبة من زيادة احتمالات انتهاء دورة التشديد النقدي واتجاه متوسط توقعات بيوت الأبحاث العالمية إلى بدء خفض الفائدة منتصف 2024 وبما يتراوح حول 100 نقطة أساس حتى نهاية العام المقبل.
وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الاشهر الاخيرة فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات وكذلك زيادة وانخفاض الاستثمارات الكويتية في بورصات الاسهم الأميركية.
وحصلت الكويت على المركز الثالث عربيا بعد السعودية التي احتلت المركز الاول باستحواذها على سندات أميركية بقيمة 117.1 مليار دولار، والتي سجلت ارتفاعا مقارنة مع حيازتها البالغة 111.9 مليار دولار في أغسطس الماضي منها 102.1 مليار دولار سندات طويلة الأجل و15 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.
بينما خفضت الامارات من استثماراتها خلال شهر سبتمبر لتصل الى 64.1 مليار دولار مقارنة بـ 68.2 مليار دولار في أغسطس الماضي منها 53.47 مليار دولار سندات طويلة الاجل و10.94 مليارات دولار سندات قصيرة الاجل.
وعلى المستوى العالمي فقد حافظت اليابان للشهر الـ 52 على التوالي على المركز الاول خلال شهر سبتمبر بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 1087.7 مليار دولار، متراجعة عن مستويات أغسطس الماضي البالغة 1116.2 مليار دولار.
كما جاءت الصين في المركز الثاني بعد اليابان بـ 778.1 مليار دولار منخفضة عن أغسطس الماضي البالغة 805.4 مليارات دولار وثالثا جاءت المملكة المتحدة بـ 668.9 مليار دولار متراجعة عن مستويات أغسطس الماضي البالغة 698.1 مليار دولار.
وحلت لوكسمبورغ رابعا بقيمة 373.6 مليار دولار مرتفعة عن مستويات أغسطس البالغة 365.8 مليار دولار، وحلت بلجيكا في المرتبة الخامسة عالميا بـ 317 مليار دولار مرتفعة عن مستويات أغسطس الماضي البالغة 316.7 مليار دولار.
وبصفة عامة فقد بلغ حجم سندات الخزانة الأميركية بنهاية سبتمبر الماضي 7605.4 مليار دولار مقارنة بـ 7251.5 مليار دولار في الشهر المقابل من عام 2022 اي بارتفاع سنوي يبلغ 353.9 مليار دولار بنسبة 2.26%، في حين تراجعت حيازة الأجانب من السندات الأميركية خلال سبتبر لتبلغ 7605.4 مليارات دولار مقابل 7707 مليار دولار في أغسطس الماضي.

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