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99 مليون دولار لتحديث شبكة الغاز والمكثفات في شرق الكويت

11/18/2023 11:02:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت أرست عقدا بقيمة 99 مليون دولار لتحديث شبكة الغاز والمكثفات في شرق الكويت على شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات.
وقالت المجلة إن نطاق العمل في المشروع يشمل تنفيذ سلسلة من الأعمال، منها على سبيل المثال لا الحصر، تحديث وتطوير شبكة الغاز، وتحديث وتطوير شبكة المكثفات وتحديث أنظمة الغاز الغنية ذات الضغط المنخفض، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الغاز الكثيف عالي الضغط وشبكة المكثفات والمشعبات الجديدة والهدم والتخلص بأمان من الأجزاء الزائدة من خطوط الأنابيب الحالية والمشعبات بعد تشغيل الخطوط الجديدة وتكامل الروابط مع الأنظمة الحالية وتركيب نظام الحماية الكاثودية وتركيب موصلات تحت الأرض وغيرها الكثير من المهام بالإضافة إلى بناء المرافق المرتبطة بها الأعمال.
تجدر الإشارة إلى أن مناقصة المشروع طرحت لأول مرة في عام 2017 مع تحديد 31 ديسمبر من ذلك العام موعدا نهائيا لتقديم العروض.

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