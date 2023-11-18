((المنار)) تستهدف زيادة صادراتها من زيوت السيارات إلى 30% خلال 2024





تسعى مجموعة المنار لتصنيع وتوزيع زيوت وقطع غيار السيارات إلى زيادة صادراتها بين 25 و30% من حجم إنتاج الشركات، وتوسيع القاعدة التصديرية فى كل من العراق والأردن وعدد من الدول الإفريقية خلال عام 2024 فى خطوة للحد من تبعات الأزمات الاقتصادية على السوق المحلى.

قال أحمد نوارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمجموعة، إن حجم تصدير شركات المجموعة المتخصصة فى تصنيع زيوت السيارات تراوح بين 10 و15% من حجم إنتاج الشركات خلال العام الجارى مقابل 7% فى نفس الفترة من عام 2022.

أضاف لـ ((البورصة))، أن المجموعة تستهدف زيادة الصادرات للضعف تقريبًا للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى من العملات الأجنبية التى تخفف من حدة الانعكاسات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية.

أوضح، أن تأثيرات الحرب فى غزة انقسمت إلى تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية؛ الأولى تتعلق بمقاطعة المواطنين لأغلب المنتجات المستوردة والإقبال بمعدلات ضخمة على المنتج المحلى، أما التأثير السلبى فيتمحور حول الارتفاع المتتالى لسعر الدولار فى السوق وهو ما تسبب بدوره فى زيادة أسعار المنتجات التى تحتوى على خامات مستوردة.

أشار، إلى صعوبة وضع خطة تطويرية طويلة الآجل لشركات المجموعة كما كان يحدث فى السنوات الماضية؛ لضبابية الرؤية حول تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على مصر.

وأوضح، أن أحدث توسع قامت به المجموعة هو افتتاح مصنع لخلط وتعبئة زيوت السيارات وزيوت التصنيع بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ألف طن سنويًا فى المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر بحجم استثمارات 8 ملايين دولار.

وبدأت المجموعة في عام 1975 بشركة تجارية متخصصة فى استيراد وتوزيع قطع غيار السيارات، وفى عام 2000 تعاقدت مع شركة ((هانى ويل Honeywell)) لتصنيع وتوزيع زيوت الفرامل تحت العلامة التجارية ((بيندكس Bendix)) ثم اتجهت لافتتاح شركة صناعية تحمل اسم المنار لتصنيع السوائل وقطع غيار السيارات.

وبعد عدة أشهر قامت المجموعة بتصنيع المنتج محليًا تحت العلامة التجارية ((فورما))، وبدأت تتجه نحو التوسع في عمليات توزيع زيوت السيارات في مصر وجميع دول شمال إفريقيا.

وقال ((نوارة)) إن الشركة الثالثة تحمل اسم المنار للتجارة والتوزيع وهى مسؤولة عن توزيع المنتجات سواء التى تستوردها المجموعة أو المصنعة محليًا، بالإضافة إلى توزيع منتجات ماركات زيوت السيارات الأخرى حيث كانت ولاتزال الموزع لماركة ((إلف Elf)) التى تملكها شركة توتال الفرنسية.

أضاف أن لها شركة تابعة فى ميلانو بإيطاليا وتسمى ((أمت)) وهى مسؤولة عن تصدير الزيوت لسوق الجزائر لأن المنتجات المستوردة من مصر إلى الجزائر يطبق عليها زيادة فى الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 30%.

أوضح، أن شركة المنار لتصنيع وتوزيع قطع غيار السيارات تستهدف التوسع في توطين بعض منتجاتها بدلًا من الاعتماد على استيرادها من الخارج خلال 2025 إذا التزمت باقي الشركات بتحقيق خطتها المستهدفة وهي تصدير بين 25 و30% من حجم الإنتاج.

تابع، أن ((المنار)) لاستيراد وتصدير قطع غيار المركبات من أكثر شركات المجموعة التي شهدت تراجعًا في معدلات النمو لأن جميع منتجاتها يتم استيرادها من الخارج، وهي من ضمن الصناعات التى تلاقى صعوبة فى توفير عملات أجنبية لها من قبل البنوك.

أشار إلى أن شركات المجموعة تحقق كل عام نموًا بمعدل 20% فى كمية المنتجات إذ يتم إصدار كل عام من 4 إلى 5 منتجات جديدة، موضحًا أن المجموعة أنتجت 4 أنواع مختلفة من الزيوت خلال 2023.

أضاف، أنه من المستهدف إصدار 8 منتجات جديدة خلال 2024 تخص زيوت الموتوسيكل وزيوت محركات البنزين عالي الجودة، وزيوت صناعية تحتاجها الآلات وماكينات المصانع منها زيوت التروس والهيدروليك.

لفت إلى أن شركات المجموعة تعمل دائمًا على تطوير منتجاتها من زيوت السيارات بجودة عالية وبأسعار تخاطب العميل محدود الدخل.

أوضح أن شركات المجموعة تغطي نحو 80% من سوائل السيارات في مصر، وتحتوى المنتجات التي توزعها الشركات على نحو 60% من خامات مستوردة وباقى المنتجات الأخرى يتم تصنيعها محليًا، ومن بين الدول المصدرة بلجيكا والإمارات وكوريا وبولندا.

وأشار، إلى أن المجموعة تلقت دعوات لتعزيز تواجدها فى دولة الجزائر والاستفادة من الفرص المتاحة لها إلا أن الأمر لايزال قيد التفكير والمراجعة.





كتبت تقى أيمن