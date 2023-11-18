((المنار)) تستهدف زيادة صادراتها من زيوت السيارات إلى 30% خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) 8 ملايين دولار استثمارات إنشاء مصنع خلط وتعبئة الزيوت
تسعى مجموعة المنار لتصنيع وتوزيع زيوت وقطع غيار السيارات إلى زيادة صادراتها بين 25 و30% من حجم إنتاج الشركات، وتوسيع القاعدة التصديرية فى كل من العراق والأردن وعدد من الدول الإفريقية خلال عام 2024 فى خطوة للحد من تبعات الأزمات الاقتصادية على السوق المحلى.
قال أحمد نوارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمجموعة، إن حجم تصدير شركات المجموعة المتخصصة فى تصنيع زيوت السيارات تراوح بين 10 و15% من حجم إنتاج الشركات خلال العام الجارى مقابل 7% فى نفس الفترة من عام 2022.
أضاف لـ ((البورصة))، أن المجموعة تستهدف زيادة الصادرات للضعف تقريبًا للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى من العملات الأجنبية التى تخفف من حدة الانعكاسات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية.
أوضح، أن تأثيرات الحرب فى غزة انقسمت إلى تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية؛ الأولى تتعلق بمقاطعة المواطنين لأغلب المنتجات المستوردة والإقبال بمعدلات ضخمة على المنتج المحلى، أما التأثير السلبى فيتمحور حول الارتفاع المتتالى لسعر الدولار فى السوق وهو ما تسبب بدوره فى زيادة أسعار المنتجات التى تحتوى على خامات مستوردة. نعتزم إصدار 8 منتجات جديدة العام القادم.. منها زيوت الموتوسيكل والتروس لآلات المصانع
أشار، إلى صعوبة وضع خطة تطويرية طويلة الآجل لشركات المجموعة كما كان يحدث فى السنوات الماضية؛ لضبابية الرؤية حول تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على مصر.
وأوضح، أن أحدث توسع قامت به المجموعة هو افتتاح مصنع لخلط وتعبئة زيوت السيارات وزيوت التصنيع بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ألف طن سنويًا فى المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر بحجم استثمارات 8 ملايين دولار.
وبدأت المجموعة في عام 1975 بشركة تجارية متخصصة فى استيراد وتوزيع قطع غيار السيارات، وفى عام 2000 تعاقدت مع شركة ((هانى ويل Honeywell)) لتصنيع وتوزيع زيوت الفرامل تحت العلامة التجارية ((بيندكس Bendix)) ثم اتجهت لافتتاح شركة صناعية تحمل اسم المنار لتصنيع السوائل وقطع غيار السيارات.
وبعد عدة أشهر قامت المجموعة بتصنيع المنتج محليًا تحت العلامة التجارية ((فورما))، وبدأت تتجه نحو التوسع في عمليات توزيع زيوت السيارات في مصر وجميع دول شمال إفريقيا.
وقال ((نوارة)) إن الشركة الثالثة تحمل اسم المنار للتجارة والتوزيع وهى مسؤولة عن توزيع المنتجات سواء التى تستوردها المجموعة أو المصنعة محليًا، بالإضافة إلى توزيع منتجات ماركات زيوت السيارات الأخرى حيث كانت ولاتزال الموزع لماركة ((إلف Elf)) التى تملكها شركة توتال الفرنسية. المجموعة تتلقى دعوة لإنشاء مصنع لزيوت السيارات بالجزائر
أضاف أن لها شركة تابعة فى ميلانو بإيطاليا وتسمى ((أمت)) وهى مسؤولة عن تصدير الزيوت لسوق الجزائر لأن المنتجات المستوردة من مصر إلى الجزائر يطبق عليها زيادة فى الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 30%.
أوضح، أن شركة المنار لتصنيع وتوزيع قطع غيار السيارات تستهدف التوسع في توطين بعض منتجاتها بدلًا من الاعتماد على استيرادها من الخارج خلال 2025 إذا التزمت باقي الشركات بتحقيق خطتها المستهدفة وهي تصدير بين 25 و30% من حجم الإنتاج.
تابع، أن ((المنار)) لاستيراد وتصدير قطع غيار المركبات من أكثر شركات المجموعة التي شهدت تراجعًا في معدلات النمو لأن جميع منتجاتها يتم استيرادها من الخارج، وهي من ضمن الصناعات التى تلاقى صعوبة فى توفير عملات أجنبية لها من قبل البنوك.
أشار إلى أن شركات المجموعة تحقق كل عام نموًا بمعدل 20% فى كمية المنتجات إذ يتم إصدار كل عام من 4 إلى 5 منتجات جديدة، موضحًا أن المجموعة أنتجت 4 أنواع مختلفة من الزيوت خلال 2023. ((المنار)) لتصنيع وتوزيع قطع غيار السيارات تستهدف توطين بعض منتجاتها خلال 2025
أضاف، أنه من المستهدف إصدار 8 منتجات جديدة خلال 2024 تخص زيوت الموتوسيكل وزيوت محركات البنزين عالي الجودة، وزيوت صناعية تحتاجها الآلات وماكينات المصانع منها زيوت التروس والهيدروليك.
لفت إلى أن شركات المجموعة تعمل دائمًا على تطوير منتجاتها من زيوت السيارات بجودة عالية وبأسعار تخاطب العميل محدود الدخل.
أوضح أن شركات المجموعة تغطي نحو 80% من سوائل السيارات في مصر، وتحتوى المنتجات التي توزعها الشركات على نحو 60% من خامات مستوردة وباقى المنتجات الأخرى يتم تصنيعها محليًا، ومن بين الدول المصدرة بلجيكا والإمارات وكوريا وبولندا.
وأشار، إلى أن المجموعة تلقت دعوات لتعزيز تواجدها فى دولة الجزائر والاستفادة من الفرص المتاحة لها إلا أن الأمر لايزال قيد التفكير والمراجعة.
كتبت تقى أيمن
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