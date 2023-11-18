إجلاء أكثر من 550 روسياً بينهم 230 طفلاً من قطاع غزة حتى الآن

قالت وزارة الطوارئ الروسية الأحد إنه تم إجلاء أكثر من 550 مواطنا روسيا، بينهم 230 طفلا، من قطاع غزة منذ بدء العملية قبل أسبوع.

وأضافت الوزارة عبر تطبيق الرسائل تيليجرام أن 408 أشخاص من الذين تم إجلاؤهم نقلوا بالفعل إلى موسكو منهم 120 روسيا وصلوا في وقت متأخر السبت على متن رحلة خاصة من مصر.

وتواجه عملية الإجلاء المحدودة، التي بدأت في الأول من نوفمبر ، لحاملي جوازات السفر الأجنبية والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل إلى مصر، صعوبات. وقد تم إيقافها عدة مرات بسبب عمليات القصف التي قال موظفو الإغاثة إنها أصابت أو استهدفت قوافل طبية.

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