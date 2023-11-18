داود الشريان يهاجم قناة العربية ويثير جدلا واسعا

MENAFN - Khaberni) خبرني - شن الإعلامي السعودي الشهير داود الشريان، هجوما عنيفا على قناة "العربية" المملوكة للحكومة السعودية.

الشريان، وهو نائب مدير سابق في القناة، قال في تغريدة عبر "إكس": "أعتقد أن قناة العربية أصغر من التعبير عن السعودية، ولا تعرف حجم الرياض ومكانتها العربية والإسلامية، ودورها المحوري في إدارة أزمات المنطقة".

وقال الشريان إن "قناة العربية مشاهداتها متدنية، وهي تمارس دعاية سياسية بليدة، تعد سابقة في الغباء المهني والخور ".

وتتزامن تغريدة الشريان مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكان في بداية العدوان انتقد وسائل الإعلام والإعلاميين الذين يحاولون ربط إيران بحركة "حماس"، قائلا إنهم ينسون طوال الوقت أن طهران تحتل جزرا إماراتية، وتتحكم بقرار أربع عواصم عربية، ويتذكر خبث و خطورة دخول إيران على خط الصراع العربي الإسرائيلي عندما تبدأ إسرائيل في هدم البيوت على رؤوس الشعب الفلسطيني".



وأثارت تغريدة الشريان عن "العربية" جدلا واسعا، إذ انبرى إعلاميون ومغردون سعوديون لمهاجمته، واتهامه بـ"الشخصنة وتصفية الحسابات".

وقال مغردون إن الشريان وبعد استبعاده من المشهد، بعدما برز على الشاشة السعودية لعقود، بات يهاجم واحدة من أكبر وسائل الإعلام في المملكة.

فيما قال آخرون إن الشريان محق في تغريدته، وإن وجود العنصر الأجنبي بنسبة طاغية في قناة "العربية" يشير إلى عدم تمثيلها بالفعل الموقف السياسي للبلاد.

وكان الشريان أقيل من منصبه كرئيس تنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، كما استبعد سابقا من رئاسة مجموعة "إم بي سي"، ورئاسة تحرير موقع "العربية نت".

ويقدم الشريان حاليا برنامجا إذاعيا عبر إذاعة "إم بي سي إف إم".