2.45 % مكاسب أسبوعية للذهب

تحولت أسعار الذهب للانخفاض في نهاية تعاملات أول من أمس مع تقييم المستثمرين تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بشأن الموعد الذي قد يبدأ فيه البنك المركزي خفض أسعار الفائدة. وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.15% أو 2.6 دولار عند 1984.7 دولاراً للأوقية، بعد أن لامست 1996.4 دولاراً، لكنها حققت مكاسب أسبوعية 2.45 % حيث تألق المعدن الأصفر بدعم الإقبال على الملاذات الآمنة وأيضاً مع تراجع أسعار الدولار الأمريكي.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية 0.35 % عند 103.96 نقاط.

وتترقب الأسواق الأسبوع الجاري، صدور العديد من محاضر اجتماعات البنوك المركزية في اقتصادات رئيسية، ما يمنح المستثمرين فرصة لاستشراف المزيد عن توقعات أسعار الفائدة.