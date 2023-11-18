الأسهم الأمريكية ترتفع للأسبوع الثالث

(MENAFN
- Al-Bayan)
أغلقت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع طفيف، أول من أمس، مع تقييم المستثمرين لمكاسب حديثة، بينما ألقت تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، بظلال على الآفاق، في ما يتعلق بالوقت الذي قد يبدأ فيه البنك خفض الفائدة.
وسجلت مؤشرات ستاندرد آند بورز 500، وناسداك المجمع، وداو جونز الصناعي، ثالث أسبوع متتالٍ من المكاسب، وبالنسبة لستاندرد آند بورز 500، وداو جونز، فتلك هي أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ يوليو، أما ناسداك، فستكون تلك أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ يونيو.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 1.81 نقطة، أو 0.01 %، إلى 34947.28 نقطة عند الإغلاق، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بواقع 5.78 نقاط، أو 0.13 %، إلى 4514.02 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 11.81 نقطة، أو 0.08 %، إلى 14125.48 نقطة.
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