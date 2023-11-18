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الأسهم الأمريكية ترتفع للأسبوع الثالث

11/18/2023 7:27:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أغلقت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع طفيف، أول من أمس، مع تقييم المستثمرين لمكاسب حديثة، بينما ألقت تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، بظلال على الآفاق، في ما يتعلق بالوقت الذي قد يبدأ فيه البنك خفض الفائدة.

وسجلت مؤشرات ستاندرد آند بورز 500، وناسداك المجمع، وداو جونز الصناعي، ثالث أسبوع متتالٍ من المكاسب، وبالنسبة لستاندرد آند بورز 500، وداو جونز، فتلك هي أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ يوليو، أما ناسداك، فستكون تلك أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ يونيو.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 1.81 نقطة، أو 0.01 %، إلى 34947.28 نقطة عند الإغلاق، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بواقع 5.78 نقاط، أو 0.13 %، إلى 4514.02 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 11.81 نقطة، أو 0.08 %، إلى 14125.48 نقطة.

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