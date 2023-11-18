موضوعها تغيُّر المناخ.. صياد يعثر على رسالة عمرها 25 سنة

(MENAFN
- Al-Bayan)
عثر صياد فرنسي على رسالة عمرها 25 سنة داخل زجاجة على أحد الشواطئ في الولايات المتحدة تتناول موضوع تغيُّر المناخ.
ووُجد في الزجاجة التي هامت على غير هدى من بلدة ساندويتش في ولاية ماساتشوستس عام 1997، على رسالة من بنجامين ليونز، الذي كان حينها طالباً في الصف الخامس، وذلك حسبما أفاد موقع قناة «WCSC-TV» الأمريكية.
وفوجئ الصياد بالرسالة وهو يمشط الشاطئ بحثاً عن القمامة ويلتقط أشياء مختلفة، ليقرأ على الجزء الخارجي من الزجاجة ملاحظة تقول: «من فضلك افتح. رسالة بالداخل».
واشتملت الرسالة على جزء من مشروع علمي عن تيارات المحيطات والتآكل وتغيُّر المناخ، وأثبتت عمليات البحث أن الطالب ليونز يعيش الآن في واشنطن، لكنه لم يُعرف على وجه الدقة كيف انتقلت الزجاجة إلى ذلك المكان.
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