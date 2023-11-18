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موضوعها تغيُّر المناخ.. صياد يعثر على رسالة عمرها 25 سنة

11/18/2023 7:27:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عثر صياد فرنسي على رسالة عمرها 25 سنة داخل زجاجة على أحد الشواطئ في الولايات المتحدة تتناول موضوع تغيُّر المناخ.

ووُجد في الزجاجة التي هامت على غير هدى من بلدة ساندويتش في ولاية ماساتشوستس عام 1997، على رسالة من بنجامين ليونز، الذي كان حينها طالباً في الصف الخامس، وذلك حسبما أفاد موقع قناة «WCSC-TV» الأمريكية.

وفوجئ الصياد بالرسالة وهو يمشط الشاطئ بحثاً عن القمامة ويلتقط أشياء مختلفة، ليقرأ على الجزء الخارجي من الزجاجة ملاحظة تقول: «من فضلك افتح. رسالة بالداخل».

واشتملت الرسالة على جزء من مشروع علمي عن تيارات المحيطات والتآكل وتغيُّر المناخ، وأثبتت عمليات البحث أن الطالب ليونز يعيش الآن في واشنطن، لكنه لم يُعرف على وجه الدقة كيف انتقلت الزجاجة إلى ذلك المكان.

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