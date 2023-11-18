بنك يحوّل 80 مليون جنيه إسترليني لعملائه بالخطأ

حوَّل بنك هندي مبلغاً يصل إلى8.2 مليارات روبية (80 مليون جنيه إسترليني) إلى حسابات عملائه عن طريق الخطأ.

وكشف البنك، الذي يتخذ من كولكاتا (شرقي الهند) مقراً له، أنه يسعى لاستعادة المبلغ المفقود، مؤكداً أنه نجح في استعادة 79% منه (62 مليون جنيه إسترليني)، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وأوضح البنك التجاري المتحد (UCO) أن خطأ في خدمات التحويل عبر الإنترنت كان وراء تلك الواقعة الغريبة، مشيراً إلى أنه يحقق في المشكلة الفنية الداخلية التي أثرت في خدمة الدفع الفوري (IMPS) خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر الجاري.

وتُستعمل خدمة الدفع الفوري لإرسال واستقبال الأموال على الفور من خلال تطبيقات الهاتف أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ويتم تشغيل المنصة من قِبل شركة المدفوعات الوطنية الهندية (NPCI).

وقال البنك، في بيان: «من خلال اتخاذ خطوات استباقية مختلفة، حظر البنك حسابات المتسلِّمين، وتمكَّن من الاحتفاظ واسترداد نحو 6.49 مليارات روبية (62 مليون جنيه إسترليني) من أصل 8.2 مليارات روبية (80 مليون جنيه إسترليني)، وهو ما يمثل نحو 79 في المئة من المبلغ».

وأضاف أنه بدأ إجراءات لاسترداد المبلغ المتبقي، مشيراً إلى أنه أبلغ وكالات إنفاذ القانون بالحادثة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد أن جميع الأنظمة الحيوية الأخرى جاهزة للعمل ومتوافرة، لافتاً إلى أنه يواصل تقديم خدمات آمنة ومؤمنة للعملاء.

وتابع: «لم يتم بعد التأكد من الأثر المالي، إن وُجد، الناجم عن ذلك، وسيعمل البنك على التأكد من ذلك».

وأعلن البنك عن انخفاض بنسبة 20 في المئة في صافي أرباحه إلى 4.02 مليارات روبية (38.9 مليون جنيه إسترليني) للربع المنتهي في سبتمبر 2023 مقارنة بـ5.05 مليارات روبية (48.9 مليون جنيه إسترليني) في الربع المقابل من العام الماضي.