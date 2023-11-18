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سلاح الجو الإندونيسي يستعيد الصناديق السوداء لطائرتين محطمتين

11/18/2023 7:27:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن سلاح الجو الإندونيسي السبت استعادة الصناديق السوداء لطائرتيه المقاتلتين التعبويتين من طراز "إي إم بي- 314 سوبر توكانو" اللتين تحطمتا في حي باسوروان في إقليم جاوة الشرقية الخميس.

وذكر "الكومودور" آر أجونج ساسونجكوجاتي، رئيس إدارة الاعلام بسلاح الجو أن الصناديق السوداء تم استعادتها وهي أجهزة تسجيل بيانات مصورة ووحدات رقمية للبيانات المركزية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وصرح في مدينة مالانج بجاوة الشرقية السبت بأن: "هذه الأجهزة جاهزة للنقل إلى قاعدة عبد الرحمن صالح الجوية. واستعدنا الأحهزة لكلتا الطائرتين".

وأعرب ساسونجكوجاتي عن أمله في أن تساعد استعادة الأجهزة الجيش في الحصول على بيانات مبدئية عن سبب تحطم الطائرتين.


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