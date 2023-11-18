تخطف طفلها البالغ من العمر عامين للحصول على فدية من والده

اتُهمت أم كولومبية بتدبير عملية اختطاف ابنها الصغير مع عدد من شركائها من أجل الحصول على فدية من والد الصبي. وبدأ خبر اختطاف صبي صغير في كولومبيا، ينتشر كالنار في الهشيم يوم الأحد الماضي.

وتروي القصة أن الطفل البالغ من العمر عامين قد تم اختطافه من بين أحضان والدته العاجزة بينما كانت تسير في الشارع عندما اقترب مهاجمان يرتديان خوذتين ويستقلان دراجة نارية من المرأة المسكينة وقاما بترهيبها ثم هربا مع طفلها وفقا لموقع

odditycentral.

وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، بدأت باستجواب المرأة حول ما حدث، وأصبح تحديد مكان الطفل هو الأولوية القصوى لرجل الشرطة، لكن الأمر لم يستغرق وقتًا طويلاً قبل أن يبلغ أحد الأشخاص عن مكان وجود طفل تنطبق عليه مواصفات الطفل المخطوف في إحدى الشقق، وكانت المفاجأة المدوية عندما اقتحم فريق من الشرطة الشقة، وبدلاً من القبض على مهاجمين ملثمين، عثروا على الصبي في رعاية صديقة والدته.

وفي التفاصيل فقد اتصلت امرأة بالشرطة لتبلغها أن ابنها البالغ من العمر 17 عامًا عاد إلى المنزل مع صبي تنطبق عليه مواصفات الطفل المخطوف، وعند استجواب الشاب، علم الضباط أنه صديق لوالدة الصبي وأنها طلبت منه رعاية الصبي لبضعة أيام، حيث حاولت ابتزاز زوجها بمبلغ 60 مليون بيزو (14700 دولار).

وذكرت وسائل إعلام كولومبية أن الطفل البالغ من العمر عامين موجود حاليًا في رعاية والده، بينما تنتظر والدته التهم الموجهة إليها في السجن.