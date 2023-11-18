نادي الاتحاد السعودي يعلن رسمياً تعاقده مع المدرب الأرجنتيني جاياردو



أعلن الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم السبت تعاقده مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

وقال الاتحاد عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "يسعدنا الإعلان عن مدربنا الجديد مارسيلو جاياردو".

واستبق الاتحاد الإعلان عن التعاقد مع جاياردو بعبارة "لدينا أخبار مهمة" باللغتين العربية والإسبانية.

وانفصل جاياردو (47 عاما) عن ريفر بليت الأرجنتيني في ديسمبرل الماضي بعدما قاد الفريق الأرجنتيني منذ عام 2014 وحقق خلال هذه الفترة عدة ألقاب أبرزها التتويج بلقبي كأس ليبرتادوريس مرتين في موسمي 2014-2015 و2017-2018.

ورحل المدرب البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو عن تدريب الاتحاد الأسبوع الماضي لتراجع النتائج.

وقاد المدرب المساعد حسن خليفة الفريق خلال الفوز الكبير 4-2 على أبها في الدوري بعد رحيل سانتو.





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