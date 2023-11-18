احتسب هدفاً غير صحيح خوفاً على عائلته.. حكم يقرّ بأنه خضع لتهديد بالسلاح

أقرّ حكم يوناني السبت، كان قاد مباراة مشبوهة في البلاد عام 2018 اقتحم فيها مالك ناد الملعب بمسدس، أنه سمح بهدف غيّر نتيجة المباراة خوفاً على عائلته.

وقال جيورجوس كومينيس لموقع "بيتادريس" إنه "شعر بالغثيان" عندما هدد أشخاص خارج غرفة تغيير الملابس زوجته الحامل، بينما كانت الشرطة تقف مكتوفة الأيدي.

ورداً على سؤال عما إذا كان قد غيّر النتيجة في مباراة باوك ثيسالونيكي وأيك أثينا والتي ألغي فيها هدف الفوز في البداية بداعي التسلل، خوفاً على عائلته، أجاب كومينيس "بالضبط".

وقال كومينيس "لقد طاردت هذه المباراة مسيرتي المهنية".

وتابع "لقد عشت في خوف. كان الناس يتبعون زوجتي إلى السوبر ماركت عندما كانت حاملاً في شهرها الثامن. ولم أخبر أحداً من قبل".

في واحدة من أكثر المباريات إثارة للجدل في تاريخ الدوري اليوناني، اقتحم مالك باوك إيفان سافيديس أرض الملعب لمواجهة الحكم احتجاجًا على إلغاء الهدف في الدقيقة 90.

وقال كومينيس السبت إن مساعد الحكم قال له "حرفياً، الهدف كان تسللاً. (لكن) من يمكنه إلغاء الهدف هنا؟"، في إشارة إلى جماهير باوك على أرضها.

وحكم على سافيديس، وهو يوناني - روسي، يعمل في صناعة التبغ ونائب روسي سابق، في البداية بالسجن لمدة 25 شهراً مع وقف التنفيذ بسبب الحادث.

وفي مايو، خفضت محكمة الاستئناف عقوبته إلى ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ. وطُرد كومينيس من قائمة الحكام بعد عامين من الحادث.





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