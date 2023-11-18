فرنسا تحقق أكبر انتصار في تاريخها بفوزها على جبل طارق 14-0



حقق منتخب فرنسا أكبر انتصار في تاريخه بفوزه 14-صفر على عشرة لاعبين من جبل طارق ضمن تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 السبت، حيث سجل كيليان مبابي ثلاثية وهز وارن زاير-إيمري الشباك في أول ظهور له.

وباتت فرنسا صاحبة أكبر انتصار في تاريخ كرة القدم الدولية بعد ان تخطت انتصار ألمانيا 13-صفر على سان مارينو عام 2006، كما أنها المرة الأولى التي يسجل فيها فريق 14 هدفا في مباراة بتصفيات كأس العالم أو بطولة أوروبا.

وتقدمت فرنسا 7-صفر بحلول نهاية الشوط الأول حيث سجل ماركوس تورام وزاير-إيمري ومبابي وجوناثان كلوس وكينجسلي كومان ويوسف فوفانا بعد أن تقدمت فرنسا بهدف عكسي في الدقيقة الثالثة.

وضمنت فرنسا بالفعل تأهلها كمتصدرة للمجموعة، وأشرك المدرب ديدييه ديشان لاعبه زاير-إيمري البالغ من العمر 17 عاما في مباراته الأولى ليصبح أصغر لاعب يشارك مع منتخب فرنسا منذ عام 1914.

وبات اللاعب الشاب أصغر لاعب يسجل لفرنسا منذ ذلك التاريخ أيضا بهدفه في الدقيقة 16، لكنه أصيب في كاحله بعد تدخل من إيثان سانتوس مدافع جبل طارق الذي تعرض للطرد لينتهي الظهور الأول لزاير-إيمري مبكرا.

ومع خوض جبل طارق المباراة بعشرة لاعبين، بدا أن أكبر فوز لفرنسا في تاريخها 10-صفر على أذربيجان في 1995 قريبا من التكرار مجددا.

وأدى هدف أدريان رابيو والهدف الثاني لكومان إلى الاقتراب من الرقم القياسي، ثم جعل عثمان ديمبيلي النتيجة 10-صفر، قبل أن يسجل مبابي هدفين ليكمل الثلاثية في المباراة.

وتخطى مبابي زميله أنطوان جريزمان ليصبح الثالث ضمن قائمة الهدافين التاريخيين لفرنسا برصيد 46 هدفا، ويفصله خمسة أهداف فقط عن تييري هنري صاحب المركز الثاني.

وجاء الدور على البديل أوليفييه جيرو الهداف التاريخي لفرنسا ليسجل هدفين قرب النهاية ويختتم الانتصار الكبير ويرفع رصيده إلى 56 هدفا مع منتخب بلاده.

وفازت فرنسا بمبارياتها السبع في دور المجموعات وستسعى للحفاظ على هذا السجل المثالي حين تواجه اليونان خارج أرضها في اخر مبارياتها في التصفيات يوم الثلاثاء المقبل.

ولم تسجل جبل طارق التي تعرضت لأكبر خسارة لها في التاريخ، أي هدف حتى الآن في المجموعة بالتصفيات وستختتم مشوارها على أرضها بمواجهة هولندا التي ضمنت التأهل بفوزها 1-صفر على أيرلندا أيضا.



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